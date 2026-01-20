Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飲用水風波︱物流署首長級人員將受紀律研訊 據悉為前採購總監曾昭奇

政情
更新時間：16:34 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:34 2026-01-20 HKT

政府購買冒牌飲用水風波，政府今日（20日）公布紀律行動報告。調查顯示有3位物流署人員表現，未能達到與其職級及表現相稱的水平，其中一位是首長級人員，須接受紀律研訊。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，因私隱問題，拒絕公布3名人員身份。

「冒牌水」標書由曾昭奇簽署

據了解，該名首長級人員為已退休的政府物流服務署採購科總監曾昭奇。翻查資料，「冒牌水」標書由曾昭奇簽署。而曾昭奇的名字在去年9月在政府電話簿消失，總監一職由同屬採購科一名首席物料供應主任內部晉升。

楊何蓓茵：3名物流署職員調查期間均需工作

楊何蓓茵在記者會表示，因私隱問題，不會在記者會透露3位物流署職員的身份，亦不會回應任何有關他們身份的猜測。但她亦提到，3名物流署職員在調查期間均需要工作，「有啲放緊假嘅放假，唔係因調查而放假，有啲工作嘅繼續工作。」她提到其中兩位職員，將會進行紀律研訊，亦會就相關裁決作出懲處。

餘下1位物流署人員雖於事件中有履行向上級匯報的責任，但政府仍會在其考績報告中反映警覺性、判斷力、分析力不足，亦會停止向其發放增薪點，並且給予書面的告誡，要求該人員日後在各項能力都要展示明顯的進步。

相關新聞：

飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級

飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果

飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
22小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
8小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
7小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
00:42
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
39分鐘前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
8小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
22小時前