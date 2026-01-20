飲用水風波︱物流署首長級人員將受紀律研訊 據悉為前採購總監曾昭奇

政府購買冒牌飲用水風波，政府今日（20日）公布紀律行動報告。調查顯示有3位物流署人員表現，未能達到與其職級及表現相稱的水平，其中一位是首長級人員，須接受紀律研訊。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，因私隱問題，拒絕公布3名人員身份。

「冒牌水」標書由曾昭奇簽署

據了解，該名首長級人員為已退休的政府物流服務署採購科總監曾昭奇。翻查資料，「冒牌水」標書由曾昭奇簽署。而曾昭奇的名字在去年9月在政府電話簿消失，總監一職由同屬採購科一名首席物料供應主任內部晉升。

楊何蓓茵：3名物流署職員調查期間均需工作

楊何蓓茵在記者會表示，因私隱問題，不會在記者會透露3位物流署職員的身份，亦不會回應任何有關他們身份的猜測。但她亦提到，3名物流署職員在調查期間均需要工作，「有啲放緊假嘅放假，唔係因調查而放假，有啲工作嘅繼續工作。」她提到其中兩位職員，將會進行紀律研訊，亦會就相關裁決作出懲處。

餘下1位物流署人員雖於事件中有履行向上級匯報的責任，但政府仍會在其考績報告中反映警覺性、判斷力、分析力不足，亦會停止向其發放增薪點，並且給予書面的告誡，要求該人員日後在各項能力都要展示明顯的進步。

