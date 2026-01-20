陳茂波抵達沃斯 展開世界經濟論壇行程 晤阿曼經濟部部長商深化合作

財政司司長陳茂波昨日（達沃斯時間1月19日）抵達瑞士達沃斯，並隨即展開在世界經濟論壇年會的行程。陳茂波下午與阿曼蘇丹國經濟部部長H.E. Said Mohammed Al-Saqri會面，雙方討論如何推動兩地深化在金融、貿易、綠色轉型、產業發展等領域的互利合作。

陳茂波在會面上表示，阿曼正在從石油驅動的增長朝更多元化的經濟結構轉型，積極推動綠色轉型和可再生能源，並進一步強化與中國的經貿與投資，香港作為「超級聯繫人」，一方面可協助內地企業聯同香港企業出海，到阿曼當地投資，支持其基建和產業發展；另一方面，作為亞洲的國際金融中心，不僅可為阿曼企業提供理想的籌融資平台，以及離岸人民幣的投資和風險管理產品，同時也可透過兩地資本市場的聯通，在金融市場上相互促進。陳茂波表示，歡迎兩地證券交易所和監管機構探討互惠合作，讓企業雙重上市或到對方市場作第二上市。

晚上，陳茂波出席世界經濟論壇年會舉行的歡迎酒會，與出席年會的各地嘉賓交流。他今日（達沃斯時間1月20日）將繼續在達沃斯的行程。