宏福苑五級火｜獨立委員會2.5中環展城館舉行指示會議 開放公眾旁聽

大埔宏福苑火災至今造成多人死亡，引起社會高度關注。行政長官李家超去年12月宣布成立獨立委員會，多次表明要調查到底，讓真相水落石出，讓公義得以伸張。《星島頭條》獨家得悉，獨立委員會的相關指示聆訊（Directions Hearing）將在2月5日進行，預計3月中正式展開聆訊工作。

中環展城館3樓進行會議

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）公布，將於2月5日舉行指示會議，就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示。指示會議於上午10時開始，在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多用途廳以廣東話進行。展城館現場設有普通話和英文即時傳譯。

陸啟康將就日後聽證會給予指示

委員會主席陸啟康會在指示會議上，就日後的聽證會給予指示，包括確定有意出席聽證會的人士或機構，或其法律代表；所用語言、證人供詞和文件的提交方式等；以及研究其他與聽證會有關的事宜。指示會議將不會涉及證供的陳述或盤問證人。

指示會議開放予公眾人士旁聽

指示會議將開放予公眾人士旁聽。為讓更多公眾人士能出席旁聽，會議過程會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。公眾人士旁聽名額共約為400個，傳媒則另行安排。

先到先得原則分配名額

有意出席者須預先通過網上預約，遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。網上預約登記方式的詳情將另行公布。

委員會將邀請公眾人士及團體就大埔宏福苑起火和火勢迅速蔓延的成因和情由及相關事宜，提供資料。提交資料的方式、時間、範圍等詳情將另行公布。

李家超去年12月12日委任法官陸啟康出任獨立委員會主席，前立法會議員陳健波、港鐵前主席歐陽伯權為委員會委員，審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題，9個月內提交報告。委員會於2025年12月19日正式展開工作。

《星島》早前報導，獨立委員會將聚焦兩大方向，包括起因及改善建議，以及宏福苑為何會出現「圍標」問題。獨立委員會早前已委任5人為代表大律師，包括資深大律師杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊軒以及馮天榮。

記者：黃子龍