張舉能：海外法官婉拒邀請是地緣政治原因 非不願來香港

2026年法律年度開啟典禮今日（19日）舉行，終審法院首席法官張舉能在典禮後會見傳媒。被問及法官人手短缺問題，他指司法機構與其他機構一樣，存在入職、晉升及退休等人事流動，認為屬正常事情。他稱，2023至2025年間，各級法院共委任24名法官，其中高等法院委任7名法官，同時有內部晉升，加上外界有有志之士當法官。

海外法官因地緣政治婉拒來港

張舉能表示，司法機構雖然工作量不少，但有採用不同方法進行招聘、延任、延長退休年齡，司法機構亦有檢討法官的薪俸待遇，令其變得有吸引力，亦相信現有人手足以處理手上工作。至於會否從其他地方如新加坡等地招聘海外非常任法官，張舉能強調，招聘時主要考慮法官的聲望與履歷等，而非其司法管轄區。即使來自普通法地區，亦須考慮該司法管轄區制度是否與香港相近。

他坦言，地緣政治為招聘海外非常任法官帶來挑戰。據司法機構了解，不少海外法官都有意來港，但考慮到地緣政治及傳媒觀感後，有時或會婉拒邀請。他強調，相關決定只是地緣政治原因，並非不願來港。

終院無逼切壓力增加人手

張舉能強調，現時終院運作並無問題，案件數量穩定。終院現有14名法官，而每次審案僅需5名法官，人手足夠。他續指，過去由於人手充足，平均每名海外非常任法官的3年任期內，會來港處理2次案件，現時沒有逼切壓力增加人手。不過如有適合法官樂意被委任，司法機構都願意委任。

他續稱，現時香港法律界人才輩出，與當初設計非常任法官制度時情況有所不同，但重申海外非常任法官制度，保持香港與外國銜接、學習，對國際投資者的觀感都有幫助，形容屬「雙贏」。

被問及是否認同以行政手段解決同性伴侶框架，張舉能指自己不便評論個別案件，自己在今天的演辭已提到法庭、行政機關和立法機關的角色。

記者：林彥汛

攝影：蘇正謙