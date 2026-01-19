法律年度開啟典禮︱湯文龍：專業精神是立足基石 「既是特權也是責任」

2026年香港法律年度開啟典禮今日（19日）舉行。香港律師會會長湯文龍致辭強調，專業精神是維繫公眾信心、鞏固制度根基，並使香港得以成為國家與世界之間值得信賴的橋樑的指路明燈。他又形容專業精神是「立足基石」，始於對憲制秩序及法治的忠誠，當中包括司法獨立、正當法律程序、法律面前人人平等，以及以理據為本的裁決。

法律執業不僅是一門生意

他表示，專業精神既是特權，也是責任。它讓律師尊重以無私專業守護法治的法官，讓律師賦予客戶尊重，並維繫公眾信任；同時，它也使香港的普通法傳統得以在中國的現代化進程中，以誠信與自信，透過法治推動改革。湯文龍強調，法律執業不僅是一門生意，更是一項建基於社會相信正義終將得以彰顯之上的公共服務。

湯文龍說，在「一國兩制」下，香港仍然是中國唯一實行普通法的司法管轄區，亦是全球真正以中英雙語運作的普通法司法管轄區。他指這不僅是一種雙重傳承，更反映競爭優勢。

艱難時刻體現專業精神

湯文龍又指，「歷史告訴我們，一個專業的真正價值，不是在順境中呈現，而是在逆境中見真章」。他指大埔宏福苑火災後律師會即時行動，設立緊急免費法律熱線，由義務律師就人身傷亡、遺囑與遺產、保險、民事訴訟及樓宇管理事宜提供意見，認為這正是再次確認：在最艱難的時候，專業精神確保法律專業的角色得以確立，故法律不僅存在於法庭辯論中，更能為有需要社群帶來清晰方向、支援與希望。

律師會今年第二季啟用新辦事處

湯文龍又宣布，律師會將於今年第二季啟用新辦事處，形容是開展一個重要而嶄新的篇章。他指律師會成立於1907年，僅曾兩度購置物業：第一次是在1998年，當時會員人數約為4,500人，而今天，正準備為超過13,500名敬業的專業人士提供服務。

他形容此次遷址不僅是辦公地點的轉換，更體現共同走過的歷程、持續成長，以及對社會長久不變的承擔。他指這是個需保持謙遜的里程碑，提醒律師會真正的使命在於與香港同行、服務市民，並為全體利益維護法治。

