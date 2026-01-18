渣打馬拉松2026｜林定國偕妻跑10K 稱跑者不相識但互相打氣：這也應是我們的香港精神

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，不少高官及政界人士亦有參賽。律政司司長林定國今年同樣與太太一同參加10公里賽事。林定國在社交平台發文，指完成了一年一度不能錯過的香港最具人氣體育活動，形容順利完成十公里賽跑「大滿足！」他亦上載自己的成績，完成時間為1小時10分06秒。

林定國：「一起，我們跑更遠」是香港精神

林定國說，成千上萬跑者，來自不同背景，大都互不相識，但在賽道上互相打氣鼓勵，大家速度不一，但都是依同一方向、朝同一目標進發！他再重複一次渣馬的口號：「一起，我們跑更遠。」形容「這也應該是我們的香港精神！」

陳茂波鼓勵跑手賽後奬勵自己、輕鬆消費

財政司司長陳茂波亦在社文平台發文，指他為「領袖盃」主持開幕禮，並一齊跑，約7.4萬名本地和海內外跑手一起參與，形容「氣氛非常熱鬧」。

陳茂波又表示，今次約有700家中小型食肆也響應支持活動，歡迎大家在賽事後奬勵一下自己，輕鬆消費，讓開心熱鬧的氣氛也傳遍社區。

圖片來源：林定國、陳茂波FB