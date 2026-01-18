Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026｜林定國偕妻跑10K 稱跑者不相識但互相打氣：這也應是我們的香港精神

政情
更新時間：11:26 2026-01-18 HKT
發佈時間：11:26 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，不少高官及政界人士亦有參賽。律政司司長林定國今年同樣與太太一同參加10公里賽事。林定國在社交平台發文，指完成了一年一度不能錯過的香港最具人氣體育活動，形容順利完成十公里賽跑「大滿足！」他亦上載自己的成績，完成時間為1小時10分06秒。

林定國：「一起，我們跑更遠」是香港精神

林定國說，成千上萬跑者，來自不同背景，大都互不相識，但在賽道上互相打氣鼓勵，大家速度不一，但都是依同一方向、朝同一目標進發！他再重複一次渣馬的口號：「一起，我們跑更遠。」形容「這也應該是我們的香港精神！」

陳茂波鼓勵跑手賽後奬勵自己、輕鬆消費

財政司司長陳茂波亦在社文平台發文，指他為「領袖盃」主持開幕禮，並一齊跑，約7.4萬名本地和海內外跑手一起參與，形容「氣氛非常熱鬧」。

陳茂波又表示，今次約有700家中小型食肆也響應支持活動，歡迎大家在賽事後奬勵一下自己，輕鬆消費，讓開心熱鬧的氣氛也傳遍社區。

相關新聞：

渣打馬拉松2026．持續更新︱市民「捕獲」周潤發現身10公里賽 半馬男、女子冠軍：香港賽道多斜坡具挑戰性

渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！

渣打馬拉松2026．多圖｜跑手扮鬼扮「馬」 蜘蛛俠、死侍角色齊上陣 着超人衫跑得快啲？

渣打馬拉松2026｜全馬男女冠軍非洲跑手包辦 埃塞俄比亞男衝線後跳舞狂歡：I love HK！

渣打馬拉松2026 ︱今年氣溫19.5度相對暖和 參賽者：天氣算舒適 但憂日出後較吃力

渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）

渣打馬拉松2026︱政商界名人參與領袖盃 陳茂波、鄧炳強一同挑戰約2公里賽事

渣打馬拉松2026︱李家超：積極推動體育精英化、盛事化 鼓勵市民養成恆常運動習慣

圖片來源：林定國、陳茂波FB

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:39
渣打馬拉松2026．持續更新︱田總總結賽事：截至11時共30位跑手送院 1517人需接受治療 有跑手休克
社會
39分鐘前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
14小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
20小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
20小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
15小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
6小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
18小時前
渣打馬拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
49分鐘前
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
00:11
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
影視圈
4小時前
01:39
渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！
社會
2小時前