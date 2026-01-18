Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳茂波今晚啟程赴達沃斯出席世界經濟論壇年會 年內將試運黃金中央結算系統

政情
更新時間：11:10 2026-01-18 HKT
發佈時間：11:10 2026-01-18 HKT

財政司司長陳茂波今（18日）晚上將啟程前往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會。期間，將與不同地方的政商領袖會面，交流對環球經濟的看法，也會作公開演講和參與專題討論，並全力推廣香港在國家「十五五」規劃下迎來的新機遇。

陳茂波在網誌表示，年會約有3000位多國政商領袖、智庫、非政府機構和學術界的代表出席，討論當前全球面對的挑戰。踏入2026年以來，單邊主義、保護主義和霸權主義的行徑變本加厲，甚至肆意侵犯別國國家主權，毫不掩飾的謀取自身經濟利益，嚴重衝擊着國際關係的基本原則和底線，將對全球經濟、貿易格局帶來深遠的影響。如何透過對話重建合作，是各國政商領袖逼切需要面對的課題。

正加緊推動建立黃金中央結算系統

此外他提到，人工智能等創新科技帶來的範式轉移，以及如何更好投資在人的自身上、提升勞動力的技術水平，也是此次年會的焦點之一。

香港在「一國兩制」下「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，在急劇轉變的國際經貿環境中，更顯突出。陳茂波網誌圖片
陳茂波上周與一班中學生會面，聆聽他們對新一份《財政預算案》的意見。陳茂波網誌圖片

陳茂波指，香港在「一國兩制」下「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，特別是在急劇轉變的國際經貿環境中，更顯突出。特區政府正加緊推動建立黃金中央結算系統，作為重要的金融基建，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，以及增加其流動性，目標在今年內展開試運，並邀請上海黃金交易所參與。

陳茂波預告，在下周舉行的第19屆亞洲金融論壇，本港將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，屆時將公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與內地市場互聯互通做好準備。

本周將公布CargoX最新路線圖

他又稱，政府將於本周公布CargoX的最新路線圖，以「數據」、「基建」和「互聯」為三大策略支柱，並提出共20項優化貿易融資數碼生態的建議，致力為本港建立更數字化、更高效和更具競爭力的貿易融資生態。

陳茂波提到，正就下月將發表的新一份《財政預算案》進行公眾諮詢，重點包括賦能不同產業提速發展、提供更多元的優質就業機會、加強公共服務及改善社會民生等範疇。在考慮不同建議時，須審視外圍宏觀政治和經濟環境、本地經濟轉型進程中的挑戰、社會的短中長期發展需要，以及管控公共開支增長的需要等因素，作綜合平衡的考慮。

