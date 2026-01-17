譚鎮國江旻憓等參觀前海 冀政府借鑒經驗為北都發展創空間
發佈時間：18:06 2026-01-17 HKT
前海管理局今日（17日）邀請多名立法會議員到訪前海，參與「香港立法會議員走進前海」活動，當中包括旅遊界立法會議員江旻憓、新界北立法會議員譚鎮國等，眾人到前海參觀近日揭牌的前海「深港匯」雙向總部基地及香港中小企業賦能中心，並與代表交流。
譚鎮國指前海作為特區中的特區，在「依託香港、服務內地、面向世界」的定位下，多年來與香港深度合作，同時亦引入制度創新，在司法、貿易及金融都推行了多項試驗項目。另外前海又推出一系列扶持政策，吸引港澳青年創業，包括創業獎勵、租金優惠、人才補貼、住屋支援等等，使前海匯聚和孕育高科技人才。
他續說，北部都會區全速發展，當中涵蓋與前海對望的流浮山，該處將會發展成為數碼科技樞紐，一定與前海有新的合作空間。政府將為北都訂立專屬法例，期望可借鑒前海經驗 ，為北都發展創造空間，容許在北都有創新政策先行先試，為引入龍頭企業創造條件，促進兩地跨境要素流通、推動北都與大灣區其他城市協同發展等，助力香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，更好融入國家發展大局。
