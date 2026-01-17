Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚鎮國江旻憓等參觀前海 冀政府借鑒經驗為北都發展創空間

政情
更新時間：18:06 2026-01-17 HKT
發佈時間：18:06 2026-01-17 HKT

前海管理局今日（17日）邀請多名立法會議員到訪前海，參與「香港立法會議員走進前海」活動，當中包括旅遊界立法會議員江旻憓、新界北立法會議員譚鎮國等，眾人到前海參觀近日揭牌的前海「深港匯」雙向總部基地及香港中小企業賦能中心，並與代表交流。

譚鎮國指前海作為特區中的特區，在「依託香港、服務內地、面向世界」的定位下，多年來與香港深度合作，同時亦引入制度創新，在司法、貿易及金融都推行了多項試驗項目。另外前海又推出一系列扶持政策，吸引港澳青年創業，包括創業獎勵、租金優惠、人才補貼、住屋支援等等，使前海匯聚和孕育高科技人才。

他續說，北部都會區全速發展，當中涵蓋與前海對望的流浮山，該處將會發展成為數碼科技樞紐，一定與前海有新的合作空間。政府將為北都訂立專屬法例，期望可借鑒前海經驗 ，為北都發展創造空間，容許在北都有創新政策先行先試，為引入龍頭企業創造條件，促進兩地跨境要素流通、推動北都與大灣區其他城市協同發展等，助力香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，更好融入國家發展大局。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:22
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
2小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
8小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
8小時前
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
7小時前
63歲前TVB小生4位數花膠當早餐 北上發展生活超富貴 吸金力強住歐式宮廷豪宅
63歲前TVB小生4位數花膠當早餐 北上發展生活超富貴 吸金力強住歐式宮廷豪宅
影視圈
7小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
6小時前
醫生絕不吃20種超市食物 香蕉1原因上榜 這種蔬菜竟含致命風險？
醫生絕不吃20種超市食物 香蕉1原因上榜 這種蔬菜竟含致命風險？
保健養生
7小時前
旺角街頭奇景 摩打手10分鐘狂吸兩包煙 網民大爆怪漢5年前舊事｜Juicy叮
旺角街頭奇景 摩打手10分鐘狂吸兩包煙 網民大爆怪漢5年前舊事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
2026-01-16 15:49 HKT