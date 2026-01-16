立法會「賣物會」電視機、雪櫃乜都有 方國珊端詳一物夠實用｜Kelly Online

立法會主席李慧琼今日（16日）表示，為推廣環保減廢、節省公帑的理念，自第二屆立法會起，每次換屆秘書處都會舉行「賣物會」，讓新一屆議員選購卸任議員交還給秘書處的物品。她提到今屆「賣物會」在綜合大樓7樓704至705室舉行，早上聯同立法會秘書長衛碧瑤到場視察，形容當時已人頭湧湧，許多議員助理正努力精挑細選，更有不少議員親身到來檢視「心頭好」，如民建聯陳克勤、工聯會陳穎欣到場挑選抽濕機。李慧琼呼籲各位議員勿失良機，欲購從速，既可為庫房慳錢，亦有助進一步推動綠色議會。

賣物會可供選購174件物品 以成本價5%出售

李慧琼表示，秘書處從上屆議員收回合共264件物品，其中90件在部分卸任議員辦公室的物品，早已被接收辦公室的新任議員「原址認購」。她留意到，所有新任議員在上屆議員剛卸任不足兩星期後，已遷入綜合大樓並迅速「埋位」工作，認為其中一個重要原因，是議員都支持「原址認購」上屆議辦留下來的傢俬、電器、資訊科技產品等等，形容「務實高效，值得一讚」。

她續說，賣物會可供選購174件物品，雖然都是「二手貨」，但狀況良好，性價比非常高，最重要是非常切合議辦日常運作需要。物品大都是傢俬，如工作枱、組合櫃及書櫃、電器如電視機、雪櫃、碎紙機、空氣清新機、影印機，以及資訊科技產品。全部物品均以折舊價或成本價的5%（以較高者為準）釐訂，介乎數十元至過萬元不等，明碼實價，無需講價，一切豐儉由人。