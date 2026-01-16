Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳秋北倡成立「十五五」對接工作組 陳克勤籲按議題輕重緩急決定順序

政情
更新時間：15:56 2026-01-16 HKT
發佈時間：15:56 2026-01-16 HKT

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，立法會今日（16日）舉行首次內務委員會，工聯會吳秋北建議在內會轄下成立香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會。內會主席陳振英表示，建議先於內會之下成立擬議的小組委員會，委員會稍後才決定展開工作的具體時間。

陳克勤籲按議題輕重緩急 決定執行順序

行會成員、民建聯陳克勤表示，秘書處現有資源僅足夠支援10個小組，若各議員均有關注的議題，可能出現15至30個小組提案，建議由主席協調按議題輕重緩急，決定執行順序。自由黨李鎮強建議小組委員會應開放更多名額，讓全體90名議員均有參與機會，推動政策討論更全面、更貼合實際需求。陳振英說了解其意見，但委員會運作需遵循《議事規則》及內務守則的規定。

各事務委員會最快於1月下旬選出主席及副主席

另外，陳振英表示，由於各事務委員會最快需於1月下旬選出主席及副主席後，方能開展工作，為確保各事務委員會享有平等機會，他建議待各事務委員會舉行首次例會、討論年度工作計劃後，才整體考慮內會和事務委員會成立的政策事宜小組委員會的建議及小組委員會展開工作的優先次序。

他提到，上屆立法會曾以類似「點心紙」方式，讓委員標示心目中的優先項目，秘書處收集意見後，再提交內務委員會決定最終成立哪些小組委員會。

陳振英表示，下周三（21日）的立法會大會將有2項議員議案，包括由林筱魯動議「推行長者房屋政策」議案，以及由嚴剛動議「制訂香港特區發展願景，主動對接國家十五五規劃」議案。

記者：黃子龍

