洪水橋厦村物流圈︱首幅用地年內邀業界提意向書 為錨點企業量身定制入駐條款

運輸及物流局發布洪水橋／厦村新發展區現代物流圈研究報告，爭取就今年首幅於錫降圍路的用地，邀請業界提交發展意向書，並強調整體發展會以企業為本。運輸及物流局發言人稱，期望最快2028年首幅用地完成土地平整後，企業已可開展樓房建設，甚或在土地平整完成前批地開始設計亦可，核心是透過市場企業引領物流圈發展。

物流圈五區域分階段落成

報告建議，約36公頃的洪水橋物流圈分為5個區域，包括高價值貨物物流、電商物流、貨運代理及低空經濟等物流業務等，使用類型業務能夠在同一區域內形成產業集聚效應，不同區域之間則功能互補，促進產業鏈的有機發展，而其中一幅用地將會用作智慧綠色集體運輸系統車廠用地，而該運輸系統將聯繫洪水橋物流圈及洪水橋／厦村新發展區市中心及鐵路站，為物流圈提供便捷的交通服務。

研究用地的土地平整和基礎建設工程，大部分已展開，預計高價值貨物物流區、電商物流區，以及貨運代理及低空經濟區的地塊，合共約19.7公頃用地，於2027／2028年度至2030年分階段完成平整；約4.2公頃的智慧綠色集體運輸系統車廠用地則於2027年完成平整，今年招標、2031年啟用；最後當局預留約7.4公頃為未來拓展區，就要到2031年至2032年才可使用。另外南面一幅用地較近洪水橋市中心，政府正檢視其土地用途，以配合新發展區的整體發展。

三大方向引領洪水橋物流圈發展

研究確立了三大方向引領洪水橋物流圈發展，包括以企業為本，研究建議為錨點企業量身定制入駐條款，配合企業的需求，亦要求其對發展規模、創新、智慧及綠色物流發展作出承諾；其次是締造有利市場環境，包括多元發展模式，如以非傳統推地方、容許發展較低矮物流設施、提供更長年期租約等，亦會以市場為導向的發展條款，建議邀請業界提交發展意向書，以制度符合業界所需的土地發展條款。

第三是以創新方式驅動行業發展，研究建議參考持分者的意見及內地經驗，制定作業指引，鼓勵業界多採用智慧綠色物流設施，亦建議順應物流業向高增值發展的趨勢，檢視土地用地用途，加入工業製造和加工等增值元素，該處更會預留空間，作低空經濟等新質生產力的產業發展，例如配合物流配送及跨境低空無人機物流等相關的低空經濟發展。

研放寬土地用途及延長租期

被問到如何為錨點企業量身定制入駐條款，運輸及物流局發言人強調，每幅土地推出市場前，必定會先徵收發展意向書，以確保土地用途配合當時行業發展，又稱土地不一定會作公開招標，「希望保留最大彈性，甚至用雙信封制、公私營企業合作都可以」。

當局亦明白使用綠色智慧物流設施需要高樓底作業，而目前樓底達12米，樓面面積需算作兩層，又要逐層向屋宇署申請批准，當局正研究與屋宇署商討放寬相關的樓面面積計算，以給予市場更大的政策穩定性。

至於目前法例規定，政府土地承租人分租予同一租客不可多於10年，而物流業界投資設置倉庫成本高，10年難以回本，為了提高業界進駐的意願，當局希望與相關部門商討拆牆鬆綁，讓企業租賃時間長一點，符合投資回本期等，發言人對此安排感到樂觀，相信可以做到，同時亦會放寬土地用途，讓業界可做加工等增值服務。

被問到政府期望首間企業何時進駐，運物局發言人稱，所有土地在2032年完成產出，而首幅用地相信在2028年可完成平整，坦言不想土地平整後會放很久都沒有用途，故會爭取最快2028年讓企業進駐興建樓房，甚或提出批地作設計亦可，強調一切措施都保留彈性。

當局又稱，現階段不會為錨點企業下定義，會先收集業界發展意向，再檢視能否用不同的「政策包」與業界商討，吸引他們進駐。至於政府會否注資，當局不排除任何可能性。

記者：郭詠欣