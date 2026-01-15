陳茂波對今年本港經濟審慎樂觀 政府高度警惕「黑天鵝」和「灰犀牛」

財政司司長陳茂波今日（15日）出席中總論壇2026—對接「十五五」並致辭。他表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，對香港的經濟發展意義重大，如何推動香港更好融入和服務國家發展大局，是一個很重要的課題。他回顧2025年本港經濟情況，形容為「風起雲湧的一年」，香港可以説是在大變局中「頂住並挺住」。展望2026年，他的看法則是「審慎樂觀」。

外圍風險增加需「審慎」

陳茂波解釋指，「審慎」是因為面對的外圍風險相信只會增加，市場有可能大幅波動。地緣政治變得更加複雜，個別主要經濟體的經濟、金融和貿易政策相當反覆，資本流向可能因此而急速轉變，這些對金融市場難免可能會造成震盪，進而衝擊實體經濟。在這背景下，特區政府會繼續統籌好安全與發展兩方面的工作。在國家的堅實支持下，一方面會高度警惕，特別是防範「黑天鵝」和「灰犀牛」的事件，同時亦會充分監測市場可能出現的風險，提早做好應對準備，化解風險於微時，特別是保障好金融安全方面。

陳茂波（前排左八）、香港中華總商會會長蔡冠深（前排左七）和其他嘉賓在論壇合照。政府新聞處圖片

內地經濟穩步向前、美息趨降 香港消費投資前景樂觀

至於「樂觀」的原因，陳茂波表示，是因為香港經濟發展有不錯的勢頭。內地經濟穩步向前，而且基本面堅實、市場規模龐大、政策空間亦充裕，這些都會為香港經濟帶來有力的支持。消費和投資氣氛相信會改善，加上市場普遍預期美國在2026年會進一步減息，儘管減息幅度未必會很大，但對市場前景都是比較正面的因素，消費和投資活動有望擴張。

料今年香港經濟會繼續穩中有進

陳茂波提到，今年香港經濟估計會繼續穩中有進，但要持續發展，必須進行改革，要「求變」，在變局中開創新機遇。今年是國家「十五五」規劃的開局之年，《十五五規劃建議》公布後，其中有幾個重點對於香港來説是值得特別留意的，一是國家擴大高水平雙向開放；二是高水平科技自立自強；三是優化區域經濟布局；四是加快經濟社會發展全面綠色轉型。

他續指，《建議》很明確提到，支持港澳更好融入和服務國家發展大局，這與以往「香港積極融入國家發展大局」的說法是有進一步意義。不單止要融入，更是要貢獻和服務國家發展的大局，而在過程之中，香港亦都因應自身的優勢取得更好的發展。服務國家發展大局，彰顯了香港對於國家的重要性和貢獻可以不斷提升，同時，國家亦期待香港更好以自身所長、服務國家所需。《建議》也提到鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心；也支持香港打造國際高端人才集聚高地。

陳茂波表示，對於香港來説，在「十五五」規劃中，離不開用好香港「內聯外通」的獨特優勢和國際化的特色，豐富「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。簡單而言，傳統的優勢產業和市場，我們必須鞏固好，並注入新的發展內涵；同時亦要開拓新市場、發展新興產業、培育新的發展動能。他亦以金融、貿易、創科、生物醫藥、北都建設、人才等領域為例進行說明。