Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林定國見證新港聯營律師事務所簽約 深化兩地法律合作服務國家發展大局

政情
更新時間：18:58 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:58 2026-01-15 HKT

律政司司長林定國今（15日）在社交平台分享，下午見證新港（烏魯木齊）聯營律師事務所合作協議簽約儀式，作為落實《香港特別行政區政府律政司與新疆司法廳法律服務合作框架安排》的重要舉措之一。他亦與新疆自治區黨委政法委常務副書記畢德國等一行會面，討論新港兩地法治交流合作事宜。

簽署協議為兩地法律服務合作打下基礎

林定國提到，去年9月率領香港法律界代表團到訪新疆烏魯木齊，並簽署上述合作框架安排，為兩地法律服務合作打下基礎。根據協議，兩地法律部門支持新港法律業界加強交流及業務合作。

他亦指，新疆具有幅射中亞、西亞及歐洲的區位優勢，是國家「一帶一路」的重要節點，能為香港企業拓展上述市場提供便捷通道。隨著新港兩地法律業界持續深化互動，相信定能開拓更多合作機會，共同推動高質量發展，共建「一帶一路」，服務國家發展大局。

林定國與新疆自治區黨委政法委常務副書記畢德國等一行會面。林定國FB
林定國與新疆自治區黨委政法委常務副書記畢德國等一行會面。林定國FB
協議簽署是落實《香港特別行政區政府律政司與新疆司法廳法律服務合作框架安排》的重要舉措之一。林定國FB
協議簽署是落實《香港特別行政區政府律政司與新疆司法廳法律服務合作框架安排》的重要舉措之一。林定國FB
簽署合作框架安排，為兩地法律服務合作打下基礎。林定國FB
簽署合作框架安排，為兩地法律服務合作打下基礎。林定國FB

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
3小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
9小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
5小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
7小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
突發
3小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
8小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
11小時前