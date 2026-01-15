林定國見證新港聯營律師事務所簽約 深化兩地法律合作服務國家發展大局

律政司司長林定國今（15日）在社交平台分享，下午見證新港（烏魯木齊）聯營律師事務所合作協議簽約儀式，作為落實《香港特別行政區政府律政司與新疆司法廳法律服務合作框架安排》的重要舉措之一。他亦與新疆自治區黨委政法委常務副書記畢德國等一行會面，討論新港兩地法治交流合作事宜。

簽署協議為兩地法律服務合作打下基礎

林定國提到，去年9月率領香港法律界代表團到訪新疆烏魯木齊，並簽署上述合作框架安排，為兩地法律服務合作打下基礎。根據協議，兩地法律部門支持新港法律業界加強交流及業務合作。

他亦指，新疆具有幅射中亞、西亞及歐洲的區位優勢，是國家「一帶一路」的重要節點，能為香港企業拓展上述市場提供便捷通道。隨著新港兩地法律業界持續深化互動，相信定能開拓更多合作機會，共同推動高質量發展，共建「一帶一路」，服務國家發展大局。

林定國與新疆自治區黨委政法委常務副書記畢德國等一行會面。林定國FB

協議簽署是落實《香港特別行政區政府律政司與新疆司法廳法律服務合作框架安排》的重要舉措之一。林定國FB

簽署合作框架安排，為兩地法律服務合作打下基礎。林定國FB