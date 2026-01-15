立法會｜陳恒鑌、梁進任中大校董 監察委員會名單出爐 鄧家彪掌民政委員會

新一屆立法會開始，多個諮詢或管治團體都需要再選出議員代表加入，包括中文大學、香港大學校董會。據了解，議會內部已協調好兩間大學的議員校董名單，其中中大校董會有兩名新成員加入，分別為自由黨梁進，以及民建聯陳恒鑌。港大校董會同樣有兩名新成員加入，分別為新民黨陳家珮，以及身兼中大工程學院副院長的選委界黃錦輝。

提名期今日（15日）截止，立法會秘書處已接獲上述有效提名。

自由黨在中大校董會佔兩人

現時立法會議員可透過互選產生3名代表進入中大校董會，以及5名代表加入港大校董會，任期3年。上一屆中大校董分別由自由黨張宇人、民建聯劉國勳，以及工聯會鄧家彪出任，其中張宇人、劉國勳未有參加本屆立法會選舉。據悉，經協調後三大黨今屆「冧莊」，繼續握有中大議員校董席位，其中工聯會繼續由鄧家彪擔任，自由黨、民建聯則分別改由梁進、陳恒鑌出任。自由黨法律界議員陳曉峰本身是中大校董，換言之，該黨有兩人擔任中大校董會。

港大方面，經民聯吳永嘉、選委界李浩然、民建聯陳學鋒將繼續擔任港大議員校董，並加入新民黨陳家珮、身兼中大工程學院副院長的選委界黃錦輝。

4名新人加入議規委員會

另外，立法會監察委員會、政府帳目委員會、議事規則委員會，以及查閱立法機關文件及紀錄事宜委員會的成員名單亦出爐。新議員履職機制本屆生效後，「議員個人利益監察委員會」改為「立法會監察委員會」，以處理針對議員不當行為的投訴。成員名單包括梁美芬、吳秋北、吳永嘉、周浩鼎、管浩鳴等人，立法會主席李慧琼、內會主席陳振英是當然成員。

議事規則委員會方面，有12人獲有效提名，包括梁美芬、李鎮強等舊人，另有范駿華、陳曉峰等4名新人，委員會料由梁美芬擔任主席。

陳恒鑌、劉智鵬分掌交通及教育委員會

另外，立法會各個事務委員會報名已截止，相信正副主席人選很快有公布。據了解，協調工作近兩日已完成，按慣例新丁首兩年不能當事務委員會正副主席。

據悉，選委界管浩鳴會繼續擔任福利事務委員會主席；民建聯陳恒鑌會「翻兜」擔任交通事務委員會主席、黨友陳勇會接掌政制事務委員會；教育事務委員會將由教聯會劉智鵬接任；民政及文化體育事務委員會，料由工聯會鄧家彪接掌。醫衞界林哲玄會繼續掌管衞生事務委員會；選委界陳凱欣將擔任食物安全及環境衞生事務委員會主席。