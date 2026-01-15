港台長壽節目《香港家書》停播 港台稱與時並進：不少人已選擇其他平台發表意見

香港電台長壽節目《香港家書》停播。港台回覆傳媒查詢時證實，稱「港台與時並進，已結束《香港家書》的播放，並繼續探討開發更多能與嘉賓深入互動的個人意見節目」，又指隨著可供分享意見的平台日益增多，不少人士已選擇在其他平台發表意見。港台於1月3日起，加強第一台節目《未來 • 無限》內容，逢週六上午 9:00 至 9:30 播出。

梁君彥成《香港家書》最後一集嘉賓

《香港家書》落幕，最後一集是去年12月27日，由時任立法會主席梁君彥回顧議會工作。翻查資料，選舉管理委員會主席陸啟康去年12月6日、即立法會選舉日前夕發表《香港家書》，他當時指選出新一屆議員履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，形容這才是為受災市民和廣大社會負責任的做法。

過往節目亦有不少高官名人，透過大氣電波聲音向市民發信，包括前特首梁振英、曾蔭權、前財政司司長曾俊華、前商經局局長馬時亨、前天文台台長林超英等。

相關新聞：

光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代

光明頂停播︱陶傑剖白停播原因：主持咗22年都好攰喇 晚晚講政治與初衷不一致

節目在香港回歸前名為《給香港的信》，1997年更名為《香港家書》；香港電台第三台英語時事節目《給香港的信》（Letter To Hong Kong）則名稱不變。