政府擬擴建大老山隧道沙田出入口巴士轉乘站 目標今年招標施工

現時大老山隧道沙田出入口分別設有往九龍及新界方向的巴士轉乘站，惟受現時路旁空間所限，只能同時容納每個方向分別四輛專營巴士停靠。運輸署、路政署向沙田區議會提交文件，建議擴建巴士轉乘站，並沿途興建行人通道上蓋，紓緩繁忙時段因專營巴士等候駛入轉乘站時導致的交通擠塞，目標於今年第二季為項目進行招標，並爭取於今年內開展工程。

擴建後每個方向分別可同時容納7輛巴士

根據文件，署方計劃擴建巴士轉乘站至每個方向分別可同時容納7輛巴士；在巴士轉乘站內興建約2至3.5米闊的行人通道上蓋；拆卸位於前收費廣場兩側的現有巴士站上蓋；以及進行附屬工程，包括相關的道路、渠務、公用設施、公共照明、環境美化及綠化等。

文件續指，自大老山隧道於2023年11月實施「易通行」後，路政署已陸續拆除收費亭和相關設施，以騰出部分土地用作擴建巴士轉乘站。運輸署和路政署已就擬議擴建項目進行初步設計，並配合各現有設施，特別是巴士轉乘站的使用情況加以分析，以評估項目的可行性。經評估後，路政署已確立擬議擴建項目的技術可行性。工程團隊現正就項目進行詳細設計，並與各持份者保持緊密溝通，以確保項目設計合乎所需。

另外，文件提到，經評估後，在工程進行期間部分行車線將分階段實施臨時交通安排，各停靠該轉乘站的專營巴士路線亦需暫作遷移，以配合工程。為減低工程對道路使用者的影響，路政署會按需要就臨時交通安排充分諮詢相關持份者，以收集意見優化有關安排。運輸署亦會於需要臨時遷移巴士站時發出公告，並要求專營巴士公司於現場張貼告示通知乘客。

記者︰黃子龍