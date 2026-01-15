大棋盤︱樓宇維修改革 議員關注政府「落水」程度

新一屆立法會舉行首次會議，討論大埔宏福苑火災後支援及重建工作，政府提出改革樓宇維修制度、打擊圍標、改善工地安全等多項建議，內容頗為具體。不過對於樓宇大維修監管，議員對政府「落水」程度深淺各有意見，如何平衡業主自身管理大廈的責任，是必須一併考慮的問題。

政府改革建議涵蓋多個層面，包括強化市建局「招標妥」功能，為業主進行招標、評標，只有在「預審名單」內的顧問及承建商才能參與競投；就大維修管理，當局建議收緊授權票、利益申報制度等。觀乎議員發言，側重點各有不同，有圍繞長遠安置方案、引例說明原址重建不可行，亦有人倡議成立「樓宇維修管理局」，以至推出特殊稅務優惠動員社會繼續募捐，以助收購業權。

市建局未來角色吃重 資源承受力引關注

本身是資深規劃師的選委界林筱魯在會上提到一個較特別的觀點，他認為要落實大維修改革，必須先釐清公權力「落水幾深」問題，會否衍生「過度介入」。他提醒，若政府對維修工程要管得鉅細無遺，變相業主的管理責任減少，其對大廈的話事權、投入度都會降低；若管理方面過於架床疊屋，也會引致成本上升。

有熟悉相關政策人士表示，這正是維修工程管理的兩難取捨。10多年前政府推出強制驗樓政策，選擇了「最不需要落水」的模式，把選擇權交給法團、顧問和工程公司，但明顯高估了一般業主管理工程的能力和興趣，形成權力真空，最終淪為圍標集團的「肥豬肉」。今次大火悲劇顯示監管不足釀成惡果，現在天秤的兩端，必然是傾重強化公權力規管的一方。

林筱魯向筆者指，完全明白社會對政策介入維修有一定訴求，亦留意到政府無再固守過去的共識，敢於尋找新的平衡點。不過他認為，倘政策牽涉更多公權力介入，須非常明確界定政策目的和範圍，例如工程到甚麼規模要納入規管、政府深度參與又會否取代了業主權力等。

事實上，無論是介入大廈維修管理、收購宏福苑業權、提供恩恤補貼等，均牽涉大量公帑支出，隨着社會對火災事件的同情度減退，近日要求政府慎用公共資源的聲音漸多，例如動用公帑解決業權問題，會否開了日後處理其他災難的先例。

另一方面，市建局未來須承擔更大責任，為大維修工程招標及評標，「招標妥」亦須制訂預審名單，背後牽涉額外的資源負擔，也是現實問題。市建局近年財政欠佳，連續3個年度虧損，上年度淨虧損達27.2億元，去年獲政府「送地」間接注資；局方已多番「叫救命」，要求盡快檢視同區7年樓齡補償機制。

身兼市建局非執董的民建聯議員陳學鋒指，市建局過去集中在重建工作，樓宇復修比重較少，無可否認市建局近年資源上有挑戰，但認為理順了樓宇維修政策，可延長舊樓使用年期，有助紓緩重建壓力，長遠減低市建局負擔。他相信市建局透過現有資源調配，有能力處理日後的額外責任，暫沒需要「泵水」。

陳學鋒指經過初步調研，市場上過半建築公司都不願意參與大廈維修，原因是行內品流複雜，涉及眾多懷疑非法行為。他認為只要政策執行嚴厲，預審名單設置嚴謹，逼使不良的顧問和承建商離開市場，市民也可從中得益。

