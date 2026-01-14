Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜譚鎮國讚消防為「香港英雄」 支持深化粵港澳大灣區救援合作

政情
更新時間：18:44 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:44 2026-01-14 HKT

第八屆立法會今日（14日）舉行首次會議，政務司司長陳國基提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。新社聯新界北立法會議員譚鎮國特別感謝消防人員的貢獻，形容他們是「香港的英雄」，並同意政府應加強消防措施、監管及預防工作，並支持深化粵港澳大灣區救援合作，優化三地消防行動協調，以提升應急能力。

居民冀盡快獲安置  許多長者「實在等唔起」

譚鎮國表示，火災後不少市民自發捐贈物資、參與義工工作，他與東華三院等機構立即協調商界及社福機構資源，迅速為居民提供支援。他亦親身接觸不少受影響居民，了解到他們背景各異、困難不同，但共同願望是盡快獲安置，尤其當中有許多長者，形容「實在等唔起。」

對於政府早前成立的援助基金共籌得43億元，目前已動用12億元提供緊急財政支援。譚鎮國提醒，若安置期延長，除導致開支增加、善款消耗，更會令居民長期處於不穩定狀態。他強調政府須合理規劃剩餘善款，制訂清晰可行的短、中、長期安置方案，妥善運用基金及公帑。

倡政府本季度內公布最終安置方案選項  明確重建路向

對於長遠安置方案，譚鎮國樂見政府官員進一步解說不同選項，包括原址重建會涉及的清拆、業權與法律問題，原區安置、樓換樓等細節。他歡迎政府表明讓居民「有得揀」，並提供多項選擇，他期望政府推出綜合方案，讓居民可按意願選擇置換居屋、綠置居或接受現金收購等，並建議於本季度內公布最終方案選項，讓居民盡早明確重建路向。

除住屋安置外，譚鎮國強調精神復元同樣重要。他提到火災影響範圍廣，除受災居民外，其親友、周邊居民及義工等亦可能承受心理創傷。他建議政府聯同慈善團體，分層提供支援，共同制定長期復元計劃，關注社區網絡重建與市民心理健康。

記者：黃子龍

