宏福苑大火｜江旻憓首發言 關注災民心理創傷 倡推針對性情緒援助

第八屆立法會今（14日）舉行首次會議。行政長官李家超就大埔宏福苑火災的支援和善後事宜向立法會發言，政務司司長陳國基亦提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。新任旅遊界議員江旻憓首次在會議上發言，建議政府重視居民的醫療和情緒支援服務，認為突如其來的巨大傷害所造成的心理創傷，往往最容易被忽視。她希望災民得到針對性援助，政府可與社會服務機構合作，提供專業性的心理輔導或治療。

江旻憓：宏福苑火災是港人集體傷痛

江旻憓指，大埔宏福苑火災是香港人的集體傷痛，每一位受影響的居民都有權利得到政府的支援，重建生活。特區政府第一時間採取了行動，為宏福苑居民提供了必要的支援，社會各界和志願者的無私奉獻，令人感動。她感謝旅遊業界在極短時間內響應政府呼籲，撥出酒店客房和青年宿舍等，即時解決了數以百計受影響居民的緊急住宿需求。有旅遊巴公司也很快組織好車隊，為災民提供接載服務，免費接送往返大埔和暫住居所的居民；多家旅行社和航空公司也有踴躍捐款和捐贈物資。

促盡快落實永久安置方案

江旻憓強調，必須加快研究長期方案，讓居民能回到安全與舒適的環境，需確保受影響的居民獲得針對性的應急經濟援助，又指居民在一次災難中失去的家園和財產，甚至是至親，身心俱疲，陷入困境。她從三方面提出建議，首先繼續做好短中期的安置工作，及時發放現金援助方案，靈活滿足居民的基本需求，需要特區政府和有關機構持續跟進，動態調整有關支持政策，保證災民在住進永久性的住房之前，基本生活能確保順利。

她建議，盡快落實讓大多數宏福苑居民滿意的永久安置方案。最近政府已向居民發放問卷，應根據問卷的結果設計合理的安置方案，今後也都需要增強透明度，定期收集居民的意見，並根據實際的需求適當調整方案。

江旻憓促重視居民醫療和情緒支援服務

江旻憓又建議政府重視居民的醫療和情緒支援服務，指相關症狀可能在事件後數周、數月，甚至數年才出現，希望得到政府針對性的援助；政府可與社會服務機構合作，提供專業性的心理輔導或治療，並鼓勵宏福苑居民參與有益身心的活動，幫助他們走出傷痛，重新投入生活。

江旻憓指，今次慘痛代價展現了現有制度的不足，需要全力支持政府推動系統性的改革，檢討和更新相關法律法規，改善制度和堵塞漏洞，防止類似事件再次發生。行政長官已下令成立獨立委員會，希望委員會以合情合理、公平公正的方式處理，盡快找出真相，還居民一個公道，讓香港市民對制度重拾信心。

今次議案每名議員最多發言5分鐘，江旻憓未有用盡發言時間，發言時間約3分34秒，全程「望稿」發言。

記者：李健威

攝影：盧江球、汪旭峰

