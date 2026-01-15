渣打馬拉松2026｜2名「議會新丁」初跑10公里 郭芙蓉：人生如同一場馬拉松

【渣打馬拉松/政界/議會/郭芙蓉/植潔鈴】渣打馬拉松過往賽事吸引不少政界人士參與，今屆兩名「議會新丁」，民建聯立法會議員郭芙蓉、植潔鈴首次參與10公里賽事，當中郭芙蓉接受《星島》專訪，形容人生如同一場馬拉松，需要堅持、冷靜與耐力，強調自己身兼母親、區議員及立法會議員三職，正是跑步培養堅持、耐力與冷靜，有助於在繁重工作之餘沉澱心靈、清醒思緒。

郭芙蓉 : 人生就像一場馬拉松要有耐力和堅持

郭芙蓉表示，自己近期才開始愛上跑步運動，認為有助於在繁重工作之餘沉澱心靈、清醒思緒。她以跑步比喻人生：「人生就像一場馬拉松，要有耐力和堅持。」並回憶起初跑步時曾因不懂換氣而感到橫膈膜痛楚，但調整心態與方法後，一切逐漸變得順暢。問及會否有成績目標，她表示運動精神在於「永不放棄」，只要踏上跑道，便是朝著目標進發，享受過程。

植潔鈴表示，跑步不僅是鍛鍊身體的方式，更是培養持之以恆精神的重要途徑。她提及平日工作繁忙，但仍會抽空於週末、清晨或夜晚跑步，將其視為珍貴的「Me time」，既能保持體能，亦有助靜心思考政策議題，強調跑步所鍛煉出的毅力與耐性，對處理立法會中複雜且漫長的議題非常有幫助，能讓自己更專注、務實地推進方案，服務市民。

至於過去積極參與長跑賽事的經民聯秘書長陸瀚民，今年將再度挑戰全馬。他坦言，相比往年，去年的備戰時間稍欠充足，但仍期望比賽日天氣理想，能夠順利在4小時30分鐘內完成賽事。

賽事吸引家庭旅客停留消費 帶動飲食、旅遊及酒店業發展

今屆有逾7萬人參賽，當中不少為海外跑手，過去曾有議員倡議「跑步經濟」。郭芙蓉表示認同，認為賽事能吸引家庭旅客停留消費，帶動飲食、旅遊及酒店業發展，舉例「有家庭到海外比賽，爸爸去跑步，老婆、小朋友會一起去支持爸爸跑步，跑畢一家大小到當地消費。」

植潔鈴建議可舉辦更多具地區特色的馬拉松或運動賽事，例如「西貢萬宜東壩馬拉松」，並結合周邊活動，長遠應與大灣區城市加強合作，共同打造跨區域馬拉松系列賽事。



記者：黃子龍

攝影 : 何健勇