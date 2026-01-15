渣打馬拉松2026｜失明人士諸小英冀以跑步突破視障限制 目標5.5小時內完成

【渣打香港馬拉松/殘疾人士/失明人士/諸小英】一年一度的跑步盛事「渣打香港馬拉松2026」將於本周日（18日）舉行，今屆有逾7萬名跑手參賽，當中有不少殘疾人士參與。2011年從江西來港的失明人士諸小英（Judy）接受《星島》專訪表示，自己繼去年在台灣完成「首馬」後，將第二次參與全馬賽事，期望再次挑戰自我，以奔跑突破視障限制，向社會傳達「視障從來不是奔跑的阻礙，只是感知世界的方式不同」的意識，目標在5.5小時內完成賽事。

小英 : 最大挑戰在於平衡推拿工作體力消耗與訓練強度

諸小英向記者表示，過去自己並不熱衷體育運動，自加入健體會後逐步突破，從3公里、10公里、半馬一路進階，直至去年在台灣成功挑戰全馬賽事。她坦言，備賽過程中最大的挑戰，在於平衡針灸推拿工作的體力消耗與訓練強度。在教練團隊的協助下，透過糾正跑姿等調整訓練量，平日進行6公里恢復跑，週末則進行20公里長距離訓練，逐步提升狀態。

冀傳達「視障從來不是奔跑的阻礙，只是感知世界的方式不同」

視障跑者要依賴領跑員的語音提示與繩牽引，才能安全奔跑。諸小英表示，比賽由張志強（細張）教練擔任領跑員。備戰期間，教練依據她的步頻與呼吸節奏制定計劃，並約定專屬口令，提前提示坡道、障礙或節奏調整，亦會提醒凹凸不平處、渠蓋、上下斜等細節，甚至調整步速與步距，避免受傷。

諸小英表示，自己希望透過完成賽事，向社會傳達「視障從來不是奔跑的阻礙，只是感知世界的方式不同」。她坦言最初很多人不相信視障人士能夠跑步，甚至質疑她「拿著手杖怎麼跑？」，笑說：「有些人是在電視機上看到我跑步的樣子，才終於相信我不是在『作故事』。」她續指，自己透過健體會教練與義工的陪伴與支持，不僅實現目標，更即將踏上第二個全馬賽道，正正就是「生命影響生命」的最佳證明。

問及如何更好地支持視障人士參與跑步運動。諸小英認為，最重要的是建立更多平台，提供系統化訓練與專屬領跑支援，讓更多視障跑者能夠安全、自信地參與長跑，建議挑戰馬拉松的視障朋友可以循序漸進打穩基礎，每周跑量增幅不超過10%，並且相信自己，強調「堅持到底就能突破局限。」她續指，身邊有朋友因長期患病而體弱，受她鼓勵後開始參加健體會的步行活動，如今已能完成十公里賽事，強調「健體會不要求你跑得快，只有你跑得曬。」希望透過自己的經歷，鼓勵更多視障人士走出來，參與運動。

新一份 《財政預算案》下月25日發表。諸小英向記者反映，位於銅鑼灣的維多利亞公園部分路面存在凹陷、渠蓋不平或突起物等問題，曾因此而扭傷，認為現有設計未能充分照顧視障者的跑步安全。此外，社區內專為視障人士設立的運動設施匱乏，限制其運動選擇，建議政府應更細緻檢視無障礙設計，例如增加資源鋪設平整防滑路面等，以推動共融運動環境。



記者：黃子龍

攝影 : 何健勇