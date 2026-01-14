打擊圍標︱政府倡強化招標妥 如申資助須委託市建局招標評標 授權書設上限、張貼名單嚴防「被委任」

新一屆立法會今日（14日）舉行首次會議。政務司司長陳國基提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的政府議案，陳國基表示，火災造成嚴重人命傷亡及財產損失，政府表示極度痛心，並已全方位展開救援、善後、調查及制度改革等工作，強調政府決心從中汲取教訓，化悲憤為預防力量，全面加強制度建設，保障市民安全。

強化招標妥 設嚴格預審顧問及承辦商名單

陳國基表示，為打擊圍標問題，政府建議加強市建局「招標妥」功能，設立嚴格預審顧問及承辦商名單。就申領政府維修資助的大廈，市建局會在工程期間進行抽查，以動態監督工程，確保維修資助按實際進度發放，並要求顧問和承辦商在重要工程節點，例如大幅修改工程範圍或增加工程費用等，必須向市建局報告。

政府建議，如維修工程有申請資助，須委託市建局招標、決定中標者。發展局局長甯濠豪及後補充，即使沒有申請資助，市建局也會為其招標評標，並就中標者提供建議，讓業主作出更明智的選擇。

工程完成後，市建局亦會就顧問及承辦商的表現，向業主進行滿意度調查，作為日後相關顧問及承辦商能否繼續保留在預審名單內的其中一個參考因素。他續說，民政及青年事務局亦將修訂《建築物管理條例》下的採購規定，容許相關工程獲豁免，方便業主直接委託經預審的顧問與承辦商。

研規定法團追加工程開支 須獲越大比例業主親自出席投票

針對維修工程中常見的額外項目增加費用問題，陳國基表示，政府正研究規定業主立案法團在決定追加工程或開支時，必須取得越大指定比例的業主親自出席和投票意向，才可以進行相關項目的決議，並完善委任代表文書制度，確保代理投票真實有效。

他強調，制度的革新是需要政府、立法會 和社會各界共同的努力和支持，政府會就上述的建議改革方案進一步諮詢立法會、業界和相關的持份者。

進一步檢視建築物條例 為「踢腳板」設物料要求

陳國基表示，政府已即時成立由保安局局長鄧炳強主持的「強化消防安全治理工作組」，並召開7次會議，經研究之後提出了一系列建議的改革方案和措施，當中包括建議修訂法例，強化消防處規管權力，加入主要消防裝備關閉須由消防處批准的新要求，將把關的規定由事後知會提升為事前把關，提升消防處作為「風險守門人」的規管功能，避免出現防護真空。

同時，政府建議消防相關法例中引入物業管理公司的法定責任，理順責任鏈，令到物業管理公司在制度上成為消防安全的法定把關者，並對易於核實的違規行為如阻塞逃生途徑、未按時檢查消防裝置等引入定額罰款制度，提高執法效率與一致性。此外，政府亦建議大幅提高虛假消防證書的罰則，包括增加罰款及監禁刑期。消防處亦將推動創新科技應用，提升滅火救援及監察預警能力，全面檢視人員裝備配置，以科技提升救援效率。

他續指，政府會進一步檢視建築物條例，提出更多修訂建議，加強對大型維修工程的監管機制，包括加強抽查、規管建造程序，以及檢視註冊檢查人員與承辦商的紀律處分制度。同時，發展局將按風險為本原則檢視建築物料監管要求，並與建造業議會合作，推薦合資格棚網供應商名單。針對需搭棚進行大型維修的樓宇，屋宇署將聯同消防處研究訂立安全距離標準，並納入法例。

陳國基表示，政府將盡快修訂《建築地盤安全規例》，明確總承建商、分判商及地盤人員的法律責任，嚴禁地盤內吸煙，以降低火災風險，相關修訂案預計數週內提交立法會審議。同時，將修訂棚架裝置（俗稱「踢腳板」）的物料要求，進一步減少火警隱患。

「緊急支援及募捐工作組」組長、政務司副司長卓永興表示，援助基金所有款項將全數用於協助居民應付喪失家園面對的困境，提供緊急和中長期支援，協助他們回歸正常生活，重建家園。相關政策局及部門會協助落實基金的項目，但有關開支都會各自承擔，不會向基金尋求回補。

中長期將以風險為本進行排查

卓永興指，庫務署署長是援助基金的會計師，負責管理現金流和備存會計帳目。基金帳目會呈交審計處處長審核，並會向立法會提交報告。在提供緊急支援方面，目標為做到快、準、便、全，迅速將錢用在有需要的地方，方便居民獲得及使用，全面照顧所有直接受大火影響人士。

保安局局長鄧炳強表示，中長期方面，將以風險為本進行排查，針對配備較舊式消防裝置的樓宇進行排查和功能測試；檢討應對大型火警事故的行動策略；並參考內地及其他地方的經驗，研究引入更多先進科技和大型消防配備，以提升滅火救援效率。將應用大數據及人工智能，分析巡查所得的風險數據，並加快推廣物聯網火警偵測系統；深化粵港澳大灣區在救援及協調方面的合作機制；優化在政策、巡查、執法及危機處理方面的跨部門合作；積極研究修例，檢討物管公司的法定責任、引入定額罰款制度、引入新法定要求，關閉主要消防裝置前必須事先申請，並大幅提升對簽發虛假消防裝置證書承辦商的罰則，並考慮加入監禁刑罰。

數周內交修例草案 落實地盤禁煙

勞工及福利局孫玉菡表示，為降低火災風險，政府正計劃立法，在所有建築地盤內實施全面禁煙。新法例將明確規定總承建商、分判商及所有在地盤內的人士的法律責任。目標在未來數周內將修訂草案提交立法會，並促請議員支持，使法案能盡快通過。

孫玉菡續指，當局與社會福利署動員近二千名社工，為每一個受影響的住戶提供專屬支援。每名社工會與兩至三名公務員組成團隊，提供情緒支援、心理輔導、暫託照顧，以及協助申請援助金等多方面的服務。承諾支援將會持續，並根據每個家庭不斷變化的需求作出調整，旨在陪伴他們渡過難關，恢復正常生活。

民青局：完善「授權書」制度 設立上限

民青局長麥美娟表示，政府會完善委任代表文書（俗稱「授權書」）制度，包括就大型維修工程，設立持有「授權書」上限，另外須在大廈內須張貼委任代表文書名單嚴防「被委任」。當局亦會進一步完善大型維修工程採購的相關利益申報制度，確保採購程序更透明和公平公正。

合安管理有限公司獲委任為宏福苑業主立案法團管委會委任管理人。麥美娟表示，合安將設立網上平台與居民保持溝通。民政事務總署亦已成立專責小組，與合安建立協作機制，定期會面並提供支援。當局初步已定了五大方面的修訂方向，包括提高對進行大型維修工程和大額採購的親身出席和投票的門檻，也會因應市建局加強版招標妥的功能，進行相關的條例修訂。

另外，政府會進一步清晰業主大會的召開、議程、取消、延期或暫停等安排，讓業主能夠有清晰的法例可以跟從，最後是主管當局的權力，包括在管委會不能夠正常運作，或者未能處理法團事宜的特殊情況下，要賦予主管當局更多權力，以便介入提供協助。

發展局：擴修例範圍 相關草案目標今年下半年提交立法會審議

發展局局長甯漢豪表示，當局在去年年初已經提出《建築物條例》的修例建議，包括提高違規刑罰、完善註冊及紀律處分機制。因應近日大埔火災事故，擴大修例建議的範圍﹐改革規管大型樓宇維修工程的制度。重點方向有5個，一是將大型樓宇維修工程由現行「二級小型工程」升格為「一級小型工程」，意味日後所有的大型樓宇維修工程，除了要聘用項目承建商，也都需要聘用第三方的專業人士提交施工的方案，包括安全的措施和提交監工計劃書，由該名獨立於承建商的專業人士協助業主監工。屋宇署亦可在收到這些方案及計劃書後,作出所需幹預及監管。

甯漢豪表示，政府會清晰界定法例中「採取適當預防措施」的具體要求，為執法與檢控提供明確法律基礎，並會將建築物料安全標準由現行籠統表述改為法定要求，使當局能更直接、迅速對不合格物料作出檢控，並提高罰則。政府會改革註冊檢驗人員及小型工程承建商的註冊與紀律處分制度，即使問題不涉建築質量，如違反《防止賄賂條例》亦可能影響其註冊續期。屋宇署將以風險為本原則，加強抽查與執法。相關條例草案目標於今年下半年提交立法會審議。

甯漢豪表示，當局計劃透過市建局的「招標妥」服務，提升招標過程的透明度與公正性，具體措施包括設立更嚴謹的預審名單，對參與大型維修工程的顧問及承建商進行犯罪紀錄審查及背景審查，並綜合考慮其經驗、往績及業主反饋。她續指，市建局將協助業主進行招標及評標工作；若大廈申請政府維修資助，則須接受市建局選定的顧問及承建商。政府亦將分階段檢視建造工程物料的檢測機制，按風險原則加強對特定物料的認證、巡查、抽樣及測試等監管。

記者：黃子龍、李健威

攝影：汪旭峰、盧江球