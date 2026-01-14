大棋盤︱議會頭炮論災後重建 議員「搶韁」爭表現

立法會今日舉行首次會議，先由特首李家超發言，隨即討論政務司司長提出的「宏福苑災後支援及重建工作」政府議案。不少議員已摩拳擦掌，冀把握首次會議爭取發言及曝光，據知各政黨及板塊亦不擬限制議員發言內容，不避重複，讓大家有足夠空間發揮。

立法會主席李慧琼上周已預告，今次會議不設口頭質詢環節，並延長政府議案辯論時間，讓所有希望發言的議員皆可發言。上屆議會，大會通常周三晚上6時左右休會，若有未完成事項，留待續會處理，但據了解今日大會時間不設上限，讓議員「願講盡講」。若以每名議員用盡5分鐘發言時間計算，89人發言要花7個多小時，加上官員發言及回應，預料會議很大機會延伸至晚上。

各大板塊不擬限制發言範疇 容讓自行表現

政府議案用詞較原則性，提到立法會與政府緊密合作推動災後支援及重建，並配合政府啟動改革等。根據政府向立法會提供的發言稿，主要簡介調查及規管、緊急支援及募捐、住宿安排三個工作組的工作，未有「框死」發言方向。

不過議案集中講火災支援，發言難免有重複，若不欲講稿內容被搶頭啖湯，也要考驗議員的「撳掣」技巧。據知各黨派板塊亦有簡單分工，讓議員循不同角度發言，民建聯黨團召集人陳恒鑌指，會召集黨友了解各自發言內容大要並作協調，他個人集中關注大廈維修管理問題。

兩名來自不同板塊的資深議員表示，若所有議員都想發言，內容重疊在所難免，但始終是首次大會，加上宏福苑火災性質特殊，議員欲在議題上爭取表現，相信大主席會從寬處理；至於能否爭取曝光，就靠各人本事，「愛國者治港下，應鼓勵良性競爭，憑論政質素突圍而出。如果有重複，一定程度上顯示建議獲多名議員共識，都是有意義的。」

政府日前對原址重建選項快速「落閘」，有議員稱，沒直接收到提示要求勿支持原址重建，但經政府解釋後，相信大家已有「共識」可行性不大，「不止業權問題有排搞，還要做刑事調查及死因庭，幾棟樓郁都唔郁得」，認為2035年完成原址重建亦「太樂觀」。

今次大會亦會處理實政圓桌莊豪鋒提出的議員議案，主題是改善大廈維修工程管理。上屆議會，有新丁為爭取率先發言機會，頻頻就議員議案提出修正案，但不少屬「為加而加」，甚至與原議案意思南轅北轍。今次莊豪鋒議案只有4名議員提修訂，分別是霍啟剛、陳學鋒、鄧家彪及陳曉峰。有知情者指，修正案較少主因是時間不足，因議員上周五才知悉原議案內容，周日便截止交修訂，加上議案措辭本身相當長，議員未有足夠時間消化，尤其新丁。

細閱4人修訂內容，亦可見各黨派對打擊圍標的側重點和策略有所不同。莊豪鋒議案涵蓋7大建議，包括研究推動分拆工程顧問的職能、委託市建局審核顧問及承建商紀錄、加快推動工地禁煙等。其中陳學鋒認為，分拆顧問職能並不足夠，應由政府部門或委託市建局為法團/業主聘用工程顧問，在前期作更深度介入；鄧家彪建議修例完善法團制度，收緊授權書安排。

莊豪鋒向筆者指，尊重不同議員意見，惟對陳學鋒要求政府「落晒水」的建議有保留，質疑太過進取，未知首次議會辯論會否擦出火花？

聶風