李家超晤國家衞健委主任雷海潮 共同見證簽署合作協議

行政長官李家超和國家衞健委主任雷海潮今日（13日）在禮賓府會面，就深化內地與香港在醫療衞生合作交流意見，並和香港中聯辦周霽共同見證《關於中醫藥領域的合作協議》和《國家癌症中心與香港特別行政區政府醫務衞生局合作框架協議》的簽署。

全面推進大灣區中醫藥高地建設

雙方更新簽署的《中醫藥合作協議》，深化兩地合作，共同促進中醫藥傳承創新發展，並全面推進粵港澳大灣區中醫藥高地建設，進一步加強國家中醫藥管理局和醫衞局在中醫藥領域的密切合作，推動香港全面落實《中醫藥發展藍圖》。國家中醫藥管理局將繼續支持香港充分發揮自身優勢，共同推進中醫藥高質量發展，讓中醫藥為保障人類健康發揮更大作用。

至於與國家癌症中心簽署的《合作框架協議》，積極推進醫衞局和國家癌症中心在堅持優勢互補、互利互助的合作原則下，在癌症防治領域的深入合作，深化癌症基礎研究、篩查與早診早治、規範化診斷和治療、大數據，以及知識普及教育等合作領域的相互建設。國家癌症中心和醫衞局可以分享不同合作領域的最佳實踐和最新進展，規劃與推動癌症防控政策制訂及大數據應用方面的經驗分享，提升雙方癌症防治專業水平。

圖為香港中醫醫院。

李家超：感謝國家支持香港醫衞工作

李家超感謝國家一直支持香港在醫療衞生方面的工作，指特區政府非常重視與國家衞健委和國家中醫藥管理局的合作，今日簽署的兩份協議進一步加強相互合作，同時推進香港醫療衞生高質量發展。

他又指，特區政府深化醫療改革，強化基層醫療，促進粵港澳大灣區協作，今次合作落實2025年《施政報告》提出的政策，積極推動中醫藥發展，建設香港成為中醫及中藥走向世界的橋頭堡，持續提升癌症預防、篩查、診斷和治療，創建和加強癌症預防和控制領域上的合作平台，讓香港市民享有更優質、更高效、更全面的醫療服務，為內地和香港居民創造更大健康福祉。香港會繼續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，促進大灣區醫療合作，共同為推動國家「健康中國」的重要戰略作出貢獻。