李慧琼畫像登陸立法會「綠地毯」 一細節與歷任大主席不同︱Kelly Online

按照傳統，立法會大樓一樓俗稱「綠地毯」的會議廳外，都會掛上歷屆主席畫像，《星島頭條》記者今日（13日）發現新任立法會主席李慧琼的畫像已經掛上，並且一處細節與歷屆「大主席」均有不同。李慧琼的畫像與范徐麗泰及曾鈺成一樣，背景均在會議廳內，但前者畫像上同時有國徽和區徽，與後兩者只有區徽有所不同。

2022年起同時懸掛國徽及區徽

以往立法會會議廳內只懸掛香港區徽，未有懸掛國徽。第七屆立法會選舉前，立法會秘書處根據2021年通過修訂的《國旗及國徽條例》，指出舉行立法會議員宣誓的場地必須懸掛國徽，因此將過去懸掛在主席座位上方的區徽更換成國徽，為新一屆立法會議員宣誓做準備。

至2022年初，時任立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼及內會副主席馬逢國，決定在立法會會議廳同時懸掛國徽及區徽，有關工程計劃於首次大會召開前完成。

「綠地毯」懸掛歷屆主席畫像

會議廳外懸掛大主席畫像的傳統由來已久，展示了從港英時期到特區時期各屆主席的樣貌，記錄立法機關的歷史。歷屆主席包括現任立法會主席李慧琼、前任立法會主席梁君彥、曾鈺成、范徐麗泰及港英政府時期的前立法局（會）主席黃宏發和施偉賢。

身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，早前以5票之差險勝金融界議員陳振英，成功當選立法會主席，亦是繼民建聯創黨主席曾鈺成後，再有民建聯成員出掌立法會。

第八屆立法會明天（14日）便舉行首次會議。李慧琼在社交平台表示，今日下午與新任內務委員會主席陳振英、副主席何君堯，連同立法會秘書長衛碧瑤及其他秘書處同事，舉行了大會預備會議，審閱會議講稿及整體流程，務求各項議程事項，包括行政長官向立法會發言、有關大埔宏福苑火災後跟進工作的政府議案，以及改善大廈維修工程管理的議員議案及修正案，均可順暢獲得處理。

李慧琼表示，在大會進行期間，如有需要，內會正副主席都有機會分擔她主持會議的工作。預備會議結束後，李慧琼與他們一齊到會議廳，向他們介紹主席台上的會議系統操作情況。她將與內會正副主席定當一條心，共同帶領各位議員積極建言獻策，好好發揮立法會的憲制職能。

攝影：林劍