高官任命｜林雪麗接任公務員局常秘 李百全「重返」民青局 陳潔玲將離任大灣區專員

政府今日（13日）宣布，現任民政及青年事務局常任秘書長林雪麗，將於1月19日出任公務員事務局常任秘書長，接替於同日開展退休前休假的梁卓文；現任保安局常任秘書長李百全，同日出任民青局常任秘書長。李百全在2017年至2021年出任民政事務局副秘書長，亦曾任廣播處長，今次是「重返」民青局崗位。

林雅雯接替陳潔玲任大灣區發展專員

此外，現任駐京辦副主任阮慧賢將於2月9日出任律政司政務專員，接替已展開退休前休假的王學玲；現任發展局副秘書長（工務）林雅雯將於2月9日，接替陳潔玲出任粵港澳大灣區發展專員；現任助理政府化驗師張子俊將於2月5日出任政府化驗師，接替於同日展開退休前休假的李偉安。

對於林雪麗、李百全、阮慧賢及林雅雯的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，涉及今次調動的同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

楊何蓓茵：梁卓文主導公務員改革

楊何蓓茵感謝3名退休高官，讚揚他們在過去30多年盡忠職守，竭誠為市民服務。楊何蓓茵指，梁卓文出任公務員事務局常任秘書長期間，主導了一系列加強公務員管理的改革，當中最重要的包括頒布更新版《公務員守則》，以闡明公務員須恪守的基本信念及操守準則；實施公務員動員機制，以提升其緊急應變能力；引入『部門首長責任制』，以增強其監督責任；以及修訂《公務人員（管理）命令》，以改善紀律處分機制，「憑藉梁先生卓越的領導能力和具策略性的遠見，他使公務員的聘任、管理和培訓政策得以妥善執行，從而保證了公務員隊伍繼續以高效、廉潔和專業的精神，回應社會的需要和期望。」

不過，新聞稿未有交代李百全的保安局常秘接任人選，早前有傳現任新聞處處長廖李可期將升職，回到保安局擔任常秘。此外，政制及內地事務局常任秘書長至今仍懸空，目前由陳潔玲兼任直至另外通知，但隨著她2月9月離開現職，意味「高官音樂椅」仍會繼續轉動。新聞稿未交代陳潔玲去向。

廖李可期正率領特區政府新聞主任在北京參加國情研修班，今早（13日）獲中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍和副主任農融接見。