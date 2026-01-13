大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
更新時間：15:34 2026-01-13 HKT
政府今日（13日）宣布，鍾慧婷明日（14日）接替陳巧敏出任大埔民政事務專員。
鍾慧婷於2010年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括財經事務及庫務局、教育局、發展局、前政策創新與統籌辦事處和前食物及衞生局。她調任大埔民政事務專員前為食物環境衞生署助理署長（街市發展）。
相關新聞：宏福苑五級火｜路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
前大埔民政專員陳巧敏，早前出席宏福苑火災路祭時，身穿黑白圖案連身裙向靈柩致意， 惹來網民熱議，指其衣着有欠莊重。當晚民政事務署就事件回應「官員出席有關場合穿上合適裝束」，但翌日即轉軚，在社交媒體發帖文「由衷致歉」。
