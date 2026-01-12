立法會事務協調機制已確立 陳振英、吳秋北任「總協調人」

第八屆立法會首次會議即將於本星期三舉行。立法會主席李慧琼於社交平台指出，今早（1月12日）與一眾議員舉行第一次內部工作交流會，這是其上任立法會主席後的新安排。她亦一併公布，立法會「總協調人」將分別由金融界陳振英和工聯會吳秋北擔任。

周三大會 行政長官會先向立法會發言

李慧琼提到，會上主要向議員報告有關立法會事務的協調機制已確立，以協助議員更有效統籌並處理立法會各項事務，包括各委員會正副主席及成員名單。總協調人由陳振英議員和吳秋北議員擔任，而協調小組（共12位成員）已成立，成員涵蓋立法會各大政團及三大界別（選舉委員會、功能組別及地區直選）的議員代表。

她又指，於會上呼籲議員齊心協力，認真落實《立法會議員守則》，加強自我管理、自我監督、自我完善。她指行政長官高度重視立法會，將於本星期三的首次立法會會議開始時，就特區政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動及大埔宏福苑火災的支援及善後事宜，向立法會發言。

當日行政長官發言後，政務司司長將會動議有關宏福苑火災後支援及重建工作的議案。鑒於議案非常重要，李慧琼已決定延長辯論時間，讓所有有意發言的議員均有機會各抒己見，向政府建言獻策，並特別提醒新議員要及早按掣要求發言。

李慧琼指，在今早會議上，新舊議員均精神抖擻，士氣高昂，「我祝願大家勤勉履職、擔當作為，與我一起攜手展現新一屆立法會新氣象！」

據悉，財委會轄下兩個小組委員會，即人事編制小組委員會、工務小組委員會的正副主席名單已完成協調。人事編制委員會主席由民建聯周浩鼎擔任、副主席由新民黨李梓敬出任；陳紹雄以及G19陳沛良則分則出任工務小組正副主席。

至於選委會方面會由經民聯梁美芬擔任協調人、陳紹雄和G19姚柏良任副協調人；地區直選由楊永杰、民建聯周浩鼎出任協調人；功能組別由自由黨邵家輝、G19李惟宏擔任協調人；部分黨派負責人，如新民黨陳家珮、經民聯吳永嘉、民建聯陳克勤亦為協調人。

據了解，選委界協調人梁美芬今午已邀請一眾選委議員明日到立法會開會。