立法會︱陳振英任內會主席 何君堯「爆冷」任內副 吳永嘉陳克勤掌財會正副主席

政情
更新時間：13:14 2026-01-12 HKT
發佈時間：13:14 2026-01-12 HKT

立法會主席選舉上周塵埃落定後，內務委員會、財務委員會兩個最重要委員會亦進入協調階段。據了解，於大主席選舉以5票惜敗的金融界議員陳振英，將成為內會主席，當立法會「二把手」。由於立法會主席李慧琼要每隔兩個月到北京出席人大常委會會議，每年約有4次與立法會大會重疊，預料陳振英暫代主持會議的次數會較多。

另一方面，選委界獨立議員何君堯，將「爆冷」成為內會副主席，多名議員私下表示意想不到；經民聯黨魁吳永嘉將出任財委會主席，副主席則會由民建聯陳克勤接任。

截至今天（12日）下午5時提名期結束，秘書處就2026年會期財‍務委員會，根據《財務委員會會議程序》，吳永嘉須當作當選為2026年會期財會主席，而陳克勤須當作當選為2026‍年會期財會副主席。

根據《內務守則》附錄IV，陳振英須當作當選為2026‍年會期內‍會主‍席，而何君堯須當作當選為2026年會期內會副‍主‍席。

陳振英提名何君堯任內會副主席 梁美芬附議

根據立法會文件，吳永嘉獲陳振英提名擔任財會主席，陳紹雄附議。至於何君堯則獲陳振英提名任內會副主席，梁美芬附議。

