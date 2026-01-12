光明頂停播︱陶傑剖白停播原因：主持咗22年都好攰喇 晚晚講政治與初衷不一致

【光明頂停播/陶傑】由「香江才子」陶傑主持的商台清談節目《光明頂》，本周五（1月16日）播出最後一集後便會停播。下周一起晚上11時至12時的時間，會播出新節目《又係時候同一天講再見》，由商台首席智囊陳志雲、前立法會議員江玉歡，分別主持上、下半小時。陶傑回覆《星島頭條》查詢指，節目已播出22年，已感到疲累，停播是合適的決定。

光明頂停播︱陶傑：已半退休 往後會將重心移至網台

已移英的陶傑指出，有關決定乃商台的正常節目調動，「我自己都好攰啦，主持咗22年，一個節目維持咗咁耐，都有少少唔正常。」他又認為外界不須過多解讀，「外界點睇香港成個言論自由環境，其實唔需要圍繞一個節目轉」。他透露現時已半退休狀態，往後會轉移重心到自家的網台節目，暫時不會再主持香港的電台節目。

他又提到，個人興趣比較廣泛，由時事、藝術、電影等都喜歡，不過近年節目定位越趨嚴肅：「幾乎晚晚中國、國際政治，本身都唔係好正常，同我做節目初衷都唔一樣了，若商台希望改變節奏，都係一個明智嘅決定。」

光明頂停播︱陶傑：馮智政個人言論或影響節目信譽

《光明頂》另一名常規主持馮智政，於立法會選舉前夕公開支持爭取連任的民建聯周浩鼎，事後以尖銳言辭公開抨擊質疑他的人士，爆發罵戰。陶傑指，有關罵戰並非《光明頂》停播的主要原因，不過承認馮的個人言論，確實對節目的信譽帶來一些影響，「商台係一個好寬容嘅電台，唔會因為咁嘅事件就停止一個節目」。但陶傑坦言，若他仍在香港每日主持節目，相關爭議未必會發酵到如此地步。

前立法會議員江玉歡將主持商台新節目《又係時候同一天講再見》，取代原本時段的《光明頂》。

江玉歡：新節目可按需要邀請嘉賓對談 民生角度為主

江玉歡向《星島頭條》表示，不評論其他節目內容，其負責的新節目，會涵蓋時事、法律、生活、旅遊等，「希望可以有多啲情緒價值俾到大家，有個正面感覺。」節目會有直播、錄播，視乎該日話題，若有需要也不排除邀請嘉賓到節目一起對談。

題材方面，她指時事熱點可以千變萬化，因應需要調整，但預料會較多從民生角度出發，「呢4年立法會生涯，訓練咗我更多從市民角度發表心聲，搜集法例資料，睇睇對市民的影響，呢個亦係我對市民嘅承諾，落任後會繼續為市民發聲。」至於是否會少談政治，江玉歡明言討論民生大小事務已經足夠，「唔好晚晚咁heavy，可以講講生活話題，放鬆一下咪幾好。」