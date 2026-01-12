Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代

政情
10:49 2026-01-12
10:49 2026-01-12

【光明頂/商台/陶傑】資深傳媒人陳志雲（Stephen）現時在商業電台首席智囊，並主持節目《在晴朗的一天出發》，他近日在節目中「倒數日子」，傳出即將離開效力多年的商台。陳志雲今早（12日）在《在晴朗的一天出發》中親自揭曉答案，節目一開始時先向觀眾派「定心丸」，說：「我就繼續喺度同大家服務，多謝大家關心。」他會主持新節目《又係時候同一天講再見》，取代原有時段的《光明頂》。

光明頂停播︱陳志雲及江玉歡主持新節目 1.19啟播

節目隨即播出新節目《又係時候同一天講再見》的宣傳聲帶，宣布新節目將於下周一（1月19日）啟播，逢星期一至五晚上11時至12時，由陳志雲及江玉歡分別主持上下半小時。

至於流傳陳志雲與商台「說再見」，主持陳聰解釋，早前的「倒數」其實屬宣傳策略之一，屬於節目「teaser」，刻意製造懸念吸引注意。陳志雲又坦言，過去一星期收到大量訊息，不少多年未聯絡的朋友亦主動關心，部分反應更出乎他意料之外，但礙於公司宣傳安排，未能及早澄清。

相關新聞：

陳志雲傳離開商台驚現電視城惹揣測 TVB高層回應曾志偉工作交接安排

光明頂停播︱陳志雲新節目以人物專訪為主 江玉歡談生活、旅遊

陳志雲透露，新節目定位以「情感價值」為主，希望在深夜時段，為生活壓力沉重的香港人帶來溫度與陪伴。自己主持的上半場，將以聊天形式為主，與不同嘉賓分享人生、生活、快樂與如何為自己「充電」，着重真誠交流。嘉賓陣容方面，陳志雲透露已邀請多位不同界別人士，包括中大第九任校長盧煜明、政務司副司長卓永興、張繼聰與謝安琪夫婦、鄭秀文、騎師何澤堯等。江玉歡主持的部分，會談一些生活話題，包括旅遊等。

對於外界關注他會否離開商台，陳志雲直言自己曾經思考過未來去向，但強調現階段仍會繼續留在商台工作，至於更長遠的決定，日後會再與大家分享，「唔使心急，慢慢同大家講」。

周一至周五晚上同時段，原先播放由「香江才子」陶傑主持的清談節目《光明頂》，據了解本周五（1月16日）晚會是最後一集。

光明頂停播︱馮智政選舉前夕捲入輿論爭議

商台回覆查詢指，2026年，商業電台雷霆881將迎來一系列節目改革，「日給力，夜喘息」，在晚間時段加入多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值。1月19日起，逢星期一至五晚上10時，將播放由樂樂主持的《樂和心事》，為聽眾帶來全新內容。緊接晚上11時推出全新節目《又係時候同一天講再見》，首半小時由陳志雲主持，後半小時由前立法會議員江玉歡主持。

商台指：「有關節目詳情，請留意電台公布。」

《又係時候同一天講再見》將接替原有深夜時段的節目《光明頂》。《光明頂》是商台的晚間清談廣播節目，2003年9月起啟播，播放時間為星期一至星期五晚上11時至12時，長年由專欄作家陶傑主持。其中一名主持人馮智政，於立法會選舉前夕捲入輿論爭議。

