張國鈞讀《杜鳳治日記硏究》 形容如《尋秦記》主角穿越時空 回到晚清｜Kelly Online

律政司副司長張國鈞今日（10日）到港大出席「全港中學中國歷史研習獎勵計劃」暨「香港青年史學家年奬」的頒獎典禮，指今年已是他連續第三年出席這個充滿意義的活動，並提及《晚清官場鏡像：杜鳳治日記研究》這本書，讓他如《尋秦記》主角般穿越時空，認識到杜鳳治這位縣官，了解更多晚清的史實。

張國鈞: 最近認識了一位「朋友」 名字叫做杜鳳治

張國鈞表示，他最近認識了一位「朋友」，他的名字叫做杜鳳治，是浙江人，出身於仕宦家族，宗族中有功名而又任官者不少。而他在同治五年到廣東任廣寧縣知縣，以後繼續在廣東四會、南海、羅定等地任州縣官，直到光緒六年因老病辭官回鄉。

他續指，杜鳳治有寫日記的習慣。他在道光二十二年至二十七年（1842-1847）的五年間寫過日記，之後停寫幾年，咸豐五年（1855）至同治元年（1862）又記了幾年，但同治元年秋得知家庭成員多人在太平軍進攻浙江時遇難，萬念俱灰，日記再停記。直至同治五年選官後再重新寫日記，此後十幾年基本沒有中斷過，即使在審訊案件、下鄉催糧、緝捕盜匪，以及到省石謁見上司、辦事，甚至在遇到麻煩、仕途出現危機時，都一直堅持寫日記。

另外，日記也提供了一些非常有趣的事情，例如晚清州縣官對外國事物和洋人的態度；他來廣東赴任路過香港的時候，亦記下香港夜景和自己的感慨。



張國鈞表示，時至今日，史學研究的對象和領域日趨廣泛和多元，史學家們更加關注歷史的「細節」。在這樣的學術環境下，杜鳳治記載詳盡和內容豐富的晚清日記，自然受到重視。他作為州縣官，對上要接觸督撫以下各級官員，對下又要同紳民直接打交道，涉及面甚廣。所以，杜鳳治日記對了解晚清的政治制度、法制、廣東地方史和社會生活史，特別是官員生活史，提供了難得的史料價值。