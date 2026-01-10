立法會首次會議 特首將出席發言 聚焦宏福苑支援及重建 不設質詢環節延長辯論時間

本屆立法會首次會議將於下周三（1月14日）上午11時在立法會綜合大樓會議廳舉行。行政長官李家超將於會議開始時發言，隨後政務司司長陳國基將動議有關「大埔宏福苑火災後支援及重建工作」的議案。為確保會議能充分聚焦此重要議案，立法會主席李慧琼決定是次會議不設質詢環節，並延長相關辯論時間，讓所有有意發言的議員均有機會表達意見。

延長辯論時間並處理議員議案

經與政府當局商討後，立法會主席決定是次會議不安排質詢環節。鑑於社會對宏福苑火災後的支援及重建工作極為關注，且議題涉及範圍廣泛，立法會主席決定延長政務司司長動議議案的辯論時間，讓所有有意發言的議員均可發言，每位議員可發言一次，限時5分鐘。

另外，立法會主席亦決定，是次會議將處理一項由實政圓桌、新界西北議員莊豪鋒提出的議案，該議案的辯論時限為4小時，主題為改善大廈維修工程管理。