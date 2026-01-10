前港姐冠軍擔任兩公職委員 出席撲滅罪行聯席會議作台上分享 獲頒榮譽勳章成港姐首例｜Kelly Online

2009年港姐冠軍，今年39歲的劉倩婷在個人社交平台發帖文，記述日前以撲滅罪行委員會成員身份出席政府總部舉行「2025年撲滅罪行聯席會議」，與近400名與會者就香港治安相關議題及撲滅罪行策略交流意見，並在會議中分享青年對於抗毒推廣的重要性，同場出席還包括政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強。

翻查資料，劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，畢業後進入投資銀行，任職證券分析員整整兩年。於2009年當選港姐冠軍，參演多個節目，2013年與堪輿學家李丞責結婚，其後淡出娛樂圈，致力推廣慈善活動，在2023年度「香港十大傑出青年」，是相隔35年繼張瑪莉之後，香港有史以來第二位獲得此殊榮的香港小姐；2025年被政府授予榮譽勳章（MH），亦是史上首位香港小姐榮獲這個榮譽。

除擔任撲滅罪行委員會成員外，劉倩婷亦擔任禁毒常務委員會成員，近日亦加入保良局善業拓展，出任籌募及企業推廣總主任，她指自己會致力拓展善業，連結企業與社會各界，共同開發更創新、長遠的慈善項目，將資源與關懷傳遞至社區每個角落。

