前港姐冠軍擔任兩公職委員 出席撲滅罪行聯席會議作台上分享 獲頒榮譽勳章成港姐首例｜Kelly Online
更新時間：12:54 2026-01-10 HKT
發佈時間：12:54 2026-01-10 HKT
發佈時間：12:54 2026-01-10 HKT
2009年港姐冠軍，今年39歲的劉倩婷在個人社交平台發帖文，記述日前以撲滅罪行委員會成員身份出席政府總部舉行「2025年撲滅罪行聯席會議」，與近400名與會者就香港治安相關議題及撲滅罪行策略交流意見，並在會議中分享青年對於抗毒推廣的重要性，同場出席還包括政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強。
翻查資料，劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，畢業後進入投資銀行，任職證券分析員整整兩年。於2009年當選港姐冠軍，參演多個節目，2013年與堪輿學家李丞責結婚，其後淡出娛樂圈，致力推廣慈善活動，在2023年度「香港十大傑出青年」，是相隔35年繼張瑪莉之後，香港有史以來第二位獲得此殊榮的香港小姐；2025年被政府授予榮譽勳章（MH），亦是史上首位香港小姐榮獲這個榮譽。
除擔任撲滅罪行委員會成員外，劉倩婷亦擔任禁毒常務委員會成員，近日亦加入保良局善業拓展，出任籌募及企業推廣總主任，她指自己會致力拓展善業，連結企業與社會各界，共同開發更創新、長遠的慈善項目，將資源與關懷傳遞至社區每個角落。
最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT