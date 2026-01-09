律政司宣布成立出海專業服務專家委員會 張國鈞任主席 就支援內地出海策略提供意見

律政司今日（9日）宣布成立出海專業服務專家委員會，就推廣香港法律及其他專業服務以支援中國內地出海的策略，向律政司提供意見。專家委員會由律政司副司長張國鈞擔任主席，13名成員來自中國內地和香港的法律、金融和會計界別專家，以及優秀的商界和企業代表，任期兩年。

委員會職權範圍是對律政司推廣香港專業服務支援中國內地企業「出海」需要的策略提供意見和協助，包括統籌香港法律、會計、金融等專業服務界別支援中國內地企業「出海」，加強推廣香港的專業服務，以支援中國內地企業 首選香港作為「出海」平台；加強了解中國內地「出海」企業的需求，並協調香港專業服 務界別為企業提供有關資訊及支援，以及考慮及處理任何與上述事務相關的其他事宜。

委員會成員包括陳永興、立法會議員陳曼琪、巢剛、郭俊野、劉會平、劉敏、呂志宏、吳樂茗、譚雪欣、蔡安妮、楊運濤、鍾學勇及周璇。



張國鈞表示，由律政司推動發起、商務及經濟發展局支持的「香港專業服務出海平台」上月13日正式啓動，標誌香港專業服務協同支援內地企業出海邁向新階段。律政司成立出海專業服務專家委員會，匯聚各專業服務界別人士出謀獻策，支援和推廣平台的工作，更好推進協助內地企業出海的相關工作。