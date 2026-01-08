Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱大廈管理工作小組首開會 區議員冀跨部門與會 先邀消防處滲水辦解難

政情
更新時間：18:24 2026-01-08 HKT
發佈時間：18:24 2026-01-08 HKT

大埔宏福苑發生五級火災後，政府在各區區議會會成立「大廈管理工作小組」，當中大埔區議會大廈管理工作小組今早（8日）召開首次會議，小組主席羅曉楓表示，會上各大政團議員建議邀請多個政府部門參與會議，經整合意見後，將由秘書處協調安排，建議先邀請消防處及滲水辦，分別講解物聯網火警偵測先導計劃情况及協助應對區內大廈的滲水問題。

羅曉楓表示，為更好協助政府進行宣傳推廣，希望民政事務總署於下次會議中，列出過去一年已舉辦及未來擬辦的活動清單，以便區議會協助向居民推廣相關資訊，提升大廈管理知識。另外，「大廈管理專業顧問服務計劃」目前已於大埔區內試行，協助「三無」大廈成立法團，期望可以在下次小組會議中進行匯報。

工作小組不應公開討論個案細節

羅曉楓又指，工作小組作為一個有效平台，透過區議員收集區內有關大廈管理的意見，讓區議員就推動良好大廈管理向區議會提交具體建議，強調小組亦能促進區議員之間的經驗分享及交流，從而在區內推廣良好大廈管理文化，令區議員的支援服務更高效到位。

不過，羅曉楓提到，考慮到大廈的情況各有不同，當中的敏感度亦各異，可能會涉及住戶的私隱，因此區議員在工作小組進行經驗分享及交流時，宜聚焦分享從工作經驗中見到的良好大廈管理方法、發現在制度或法例上遇到的問題，無須亦不應公開討論涉及個別個案或具體人物的細節，個案應個別專門處理。

記者︰黃子龍

