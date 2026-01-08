Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會主席選舉｜吳永嘉：特別論壇「平和理性」 梁美芬：高質素辯論

政情
更新時間：13:54 2026-01-08 HKT
發佈時間：13:54 2026-01-08 HKT

第八屆立法會主席選舉今日（1月8日）舉行，經過特別論壇辯論後，身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以5票之差險勝金融界陳振英，成功當選。經民聯黨魁吳永嘉形容是次論壇「非常平和理性」；經民聯梁美芬則表示，論壇能讓立法會「新丁」更了解兩位候選人能力及立法會工作。

吳永嘉：選舉過後立法會將恢復正常工作

吳永嘉表示，兩位候選人所得票數十分接近，均獲眾多議員支持，形容此次論壇「非常平和理性」，且是歷史性的，議員因應候選人經驗、政綱及論壇表現投下「神聖一票」。他指，選舉過後立法會將恢復正常工作，經民聯將全力配合新任主席李慧琼工作，做好立法會所有事務。

梁美芬：論壇「非常文明」且高質素

梁美芬認為，今次主席選舉為第2屆良政善治立法會起到良好的開首，表示非常欣賞今次選舉論壇，形容是「非常文明」且是高質素的答問辯論。她指，兩位候選人都已作出非常精彩的發言和辯論，對比過往參加的主席選舉論壇都非常精彩、問題深入，令新加入立法會的議員了解兩位候選人能力及立法會工作。

被問及會否角逐內會主席一職，梁美芬並無正面回應。

G19相信李慧琼能團結立會

立法會G19全體17位議員，恭賀李慧琼議員當選第8屆立法會主席。G19將於未來4年，全力支持新主席的工作。

G19深信新一屆立法會在李慧琼議員的帶領下，定能繼續團結一致、高質高效為香港市民服務，貫徹「愛國者治港」下的行政主導，落實行政立法互相配合、互相制衡的協作關係。

記者：郭文卓
攝影：陳浩元

