Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李慧琼當選立法會主席 陳振英5票之差落敗：輸一票也是輸 對結果完全信服

政情
更新時間：13:16 2026-01-08 HKT
發佈時間：13:16 2026-01-08 HKT

第八屆立法會主席選舉今日（8日）舉行。經過特別論壇辯論及議員投票後，金融界陳振英終以5票之差不敵民建聯李慧琼，未能當選新一屆立法會主席。陳振英於選舉後向李慧琼祝賀，對選舉結果完全信服，未來將繼續與李慧琼保持「合作無間」關係。

相關新聞：立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度

陳振英：結果是所有議員選擇

被問及未能當選「大主席」會否不甘心，陳振英認為輸多少票其實不重要的，「輸一票都是輸」，並以足球比賽作比喻，「就像我們以前做運動員踢球一樣，輸一球，你都是輸了那場球賽」。他強調自己對結果完全信服，因這是所有議員的選擇。

陳振英不擔心「一黨獨大」 未來與李慧琼合作無間

被問及是否擔心議會可能出現「一黨獨大」情況時，陳振英表示，政黨背景不代表「大主席」會處事不公，未來各政黨在立法會的職務分配會通過協調達成平衡，故他並不擔心「一黨獨大」情況出現。

他表明未來將與當選主席的李慧琼保持「合作無間」的關係，共同參與各項議會事務活動，以展現議會的團結。他亦對擔任內務委員會、財務委員會等其他職務持開放態度，表示若獲同僚支持，樂意承擔相關職務。

至於會否在4年後競選立法會主席，陳振英表示現時「言之尚早」，指出議員的健康狀況、業界選民意向及家庭意願等因素均會影響決定，需時再作考慮。

記者：郭文卓
攝影：陳浩元

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
22小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
4小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
16小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
22小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
20小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
8小時前
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
政情
2小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
20小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
18小時前