李慧琼當選立法會主席 陳振英5票之差落敗：輸一票也是輸 對結果完全信服

第八屆立法會主席選舉今日（8日）舉行。經過特別論壇辯論及議員投票後，金融界陳振英終以5票之差不敵民建聯李慧琼，未能當選新一屆立法會主席。陳振英於選舉後向李慧琼祝賀，對選舉結果完全信服，未來將繼續與李慧琼保持「合作無間」關係。

陳振英：結果是所有議員選擇

被問及未能當選「大主席」會否不甘心，陳振英認為輸多少票其實不重要的，「輸一票都是輸」，並以足球比賽作比喻，「就像我們以前做運動員踢球一樣，輸一球，你都是輸了那場球賽」。他強調自己對結果完全信服，因這是所有議員的選擇。

陳振英不擔心「一黨獨大」 未來與李慧琼合作無間

被問及是否擔心議會可能出現「一黨獨大」情況時，陳振英表示，政黨背景不代表「大主席」會處事不公，未來各政黨在立法會的職務分配會通過協調達成平衡，故他並不擔心「一黨獨大」情況出現。

他表明未來將與當選主席的李慧琼保持「合作無間」的關係，共同參與各項議會事務活動，以展現議會的團結。他亦對擔任內務委員會、財務委員會等其他職務持開放態度，表示若獲同僚支持，樂意承擔相關職務。

至於會否在4年後競選立法會主席，陳振英表示現時「言之尚早」，指出議員的健康狀況、業界選民意向及家庭意願等因素均會影響決定，需時再作考慮。

記者：郭文卓

攝影：陳浩元