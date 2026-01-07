宏福苑火災︱自由黨倡政府收購全數業權 連同援助基金及保險賠償 向1982戶分配款項

自由黨黨魁張宇人今日（7日）在社交平台發文，指自由黨領導層、多位立法會議員及區議員代表，昨日（6日）約見財政司副司長黃偉綸及政務司副司長卓永興等多位官員，就大埔宏福苑火災後居民長遠安置、大廈業主立案法團管理、樓宇維修工程監督等事宜提出意見及具體建議。

總款額向1982戶居民根據業權份額分配

張宇人表示，就居民長遠安置，因應政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約39億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為42億元，以及有報道指屋苑保險賠款總上限為20億元。自由黨建議，政府應思考如何善用有關款項，並要充分照顧居民的個別情況和意願，包括可考慮向全數宏福苑業主收購業權，連同上述的款額向1982戶居民根據業權份額作分配，讓居民可盡快及有彈性地購買新居所，協助受影響的家庭盡快重建家園。

張宇人FB圖片

自由黨亦建議民政事務總署日後應增撥資源，加強對大廈業主立案法團支援，讓業主立案法團有能力做好維修工程監督，甚至聘請第三方顧問監察整個樓宇維修施工過程，保障業主權益及公眾安全。自由黨又建議，特區政府應成立法定的維修局，統籌解決舊樓維修涉及多方持份者及圍標等問題。日後政府亦應善用科技，例如使用智能棚架及人工智能技術，更好地監察工程進度及保障市民安全。

