大律師公會改選敲定1月22日舉行 毛樂禮料續任主席

政情
更新時間：10:03 2026-01-07 HKT
發佈時間：10:03 2026-01-07 HKT

《星島》日前率先報道，大律師公會月底改選，主席毛樂禮資深大律師將會競逐連任，兩名副主席許紹鼎資深大律師及薛日華資深大律師亦尋求連任。根據最新通告，周年大會將於本月22日下午6時，在金鐘統一中心舉行。

據通告內容，是次大會議程包括選舉主席、副主席、名譽秘書及財政、副名譽秘書等。

大律師公會主席毛樂禮。
大律師公會主席毛樂禮。
許紹鼎資深大律師尋求連任大律師公會副主席。
許紹鼎資深大律師尋求連任大律師公會副主席。
薛日華資深大律師尋求連任大律師公會副主席。
薛日華資深大律師尋求連任大律師公會副主席。

據悉，是次領導層改選，並無接獲其他人參與角逐，料毛樂禮會延續公會現時的發展策略及方向。現任副名譽秘書王永愷會競逐名譽秘書及財政，接替6年任期屆滿的嚴永錚；鄧建文會競逐副名譽秘書一職。毛樂禮領導的團隊獲得3位資深大狀提名，包括前主席陳景生資深大律師、前律政司司長兼公會前主席袁國強資深大律師，及夏偉志資深大律師。

毛樂禮任內致力鞏固國際聯繫，先後到訪意大利、法國、英國、印度及加拿大，出席國際法律團體活動。公會亦首次與「世界正義工程」在香港合辦反貪論壇，逾百名海外及本地法律界人士出席；第三屆新晉大律師國際會議則獲歐洲、新加坡及馬來西亞等八個法律團體支持，並邀得荷蘭及英國法律人士擔任演講嘉賓，讓海外法律界人士親身了解香港的真實情況，以及向他們解說香港獨特的普通法制度。

