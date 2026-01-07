大棋盤︱立法會大主席之爭牽動議會布局 民記無意爭「內副」

立法會主席選舉明日舉行，由身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，硬撼港區人大代表、金融界議員陳振英，二人實力旗鼓相當，選情「五五波」。今次選舉亦牽動立法會各個重要職位布局，可以肯定的是，落敗一方將出任內務委員會主席，副主席一職由其他板塊議員出任，議會「三巨頭」不會出現民建聯獨霸兩席的情況。

李慧琼是本屆立法會最資深議員之一，擔任內會主席多年，有暫代主持大會經驗，加上民建聯及人大常委身份，論資歷及江湖地位較陳振英高。來自銀行界的陳振英掌管財委會多年，標榜獨立無黨派，擅於與各方打交道，據聞他除獲議會板塊「G19」力撐，經民聯、新民黨及部分獨立議員亦傾向支持他。

部分議員對李慧琼出掌立法會有保留，原因之一是擔心「民建聯獨大」，佔據議會過多重要位置，更有報道指若李慧琼當選，民建聯主席陳克勤可能會競逐內會副主席，協調各黨派工作。不過有民建聯中人「呼冤」，指大主席、內會正副主席3個重要崗位，不可能由民記獨佔兩席，一來要由「更高層次」拍板，二來要各黨派協調產生，質疑有關說法是營造「民建聯霸道」的假象。

該人又指，無論李慧琼能否當選立法會主席，內會副主席都不會由民建聯議員出任，強調議會重要位置須經協商，按議會比例分配，「絕對無攞多，亦無理由樣樣爭第一」，相信亦有其他板塊或資深議員有意競逐。對於「民建聯獨大」一說，李慧琼日前向傳媒形容是「誤會」，稱政黨背景只是個人經歷，舉例前立法會主席曾鈺成及梁君彥皆有政黨聯繫，但從未導致「獨大」。

有無黨派議員分析，民建聯在本屆議會已佔「20+1」議席，勢力龐大，出於平衡考慮，不希望有政黨「獨大」，據聞認同此一觀點的議員比預期更多，「李慧琼為人友善，阻力不出在她身上，但民記身份，始終是其他議員要考慮的事。」

內會正、副主席每周與政務司司長會面，協調議會工作及反映意見，每逢大會亦要輪流「補位」，暫代主持會議，據傳今屆「交出」主席寶座的經民聯，有意派人參選內會副主席。立法會主席時隔10年再有競爭，各個委員會布局，有待新主席出爐始有定案。

至於立法會「班長」一職，有資深建制派循不同渠道打探，預料不會再設立，原因是《新議員守則》已實施，加上不想在制度之外衍生崗位，相信由大主席及內會正副主席這個「鐵三角」，處理內部協調已足夠。

今次主席選舉表面上一團和氣，互派高帽，但背後各有元老出動拉票，甚至是「帶風向」左右輿論，而其他黨派除了「食花生」，也有對自身利益的考量。這場充滿懸念的主席選舉，似乎比立法會選舉更精彩。

