立法會主席選舉｜特別論壇本周四舉行 陳克勤主持 每個提問連答限時5分鐘

第八屆立法會主席候選人特別論壇將於本周四（8日）上午舉行，參選人包括身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以及金融界陳振英。立法會秘書處今日（6日）提交文件，提及論壇為時不超過兩小時，即最遲於上午11時30分結束，強調不論論壇實際於何時結束，立法會主席選舉均將於論壇結束並小休10分鐘後隨即舉行，並由未有參選並年資排名最高的民建聯陳克勤主持。

陳克勤 : 所有環節均遵循公平、公正、公開原則

民建聯立法會議員陳克勤向記者表示，不論是座位、問答及發言次序均由電腦抽籤隨機決定，強調所有環節均遵循公平、公正、公開原則，會確保言論不具冒犯性、不涉及對其他議員的不當指控，並督促發言精簡扼要。

至於發言和提問安排，候選人發言的次序及時限，按有效提名名單上的次序，每位限時5分鐘。有意提問的議員無需在論壇舉行之前報名。論壇舉行時，秘書處會按論壇主持人指示，開啟會議室1輪候提問系統，有意提問的議員屆時可即場按「要求發言」按鈕，輪候提問議員提問的次序，每位議員連問連答限時5分鐘。

另外，每位議員每次提問只可提出一項問題，可要求1位或2位候選人回答 。 若提問的議員只要求某位候選 人回答，但另一位亦想回答，陳克勤亦會容許該位候選人回答。議員提問及候選人回答均須精簡切題，文件中特別提及「發言和提問時，不得對議員使用冒犯性及侮辱性言詞，亦不得意指另一議員有不正當動機。」

記者︰黃子龍