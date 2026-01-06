Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

創科局局長孫東公布出訪美國後4小時突取消行程 局方未解釋原因 : 沒有補充

政情
更新時間：16:28 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-06 HKT

政府今日（6日）中午發稿，宣布創新科技及工業局局長孫東將由1月6日（加州時間）展開訪問美國拉斯維加斯和加州三藩市行程，將出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展2026，並推廣香港作為國際創新科技中心的優勢。

不過約4小時後，政府再發稿，宣布創科局局長孫東今日（1月6日）取消美國訪問行程。《星島頭條》向創科局查詢取消行程原因，局方回覆稱沒有補充。據了解，孫東原定香港時間今日下午啟程前往拉斯維加斯。

孫東原定將出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES）2026，並推廣香港作為國際創新科技中心的優勢。訪美期間，孫東教授將會參與相關交流活動，包括由香港駐三藩市經濟貿易辦事處（駐三藩市經貿辦）、貿發局和科技園公司主辦的香港科技推介會，以及駐三藩市經貿辦主辦的新年港人聚會。孫東亦會前往矽谷地區，參觀當地科技企業及大學，並進行交流。孫東原訂將於1月11日返抵香港。

 

