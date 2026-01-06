2025年度Google香港搜尋榜揭曉 江旻憓、莊雅婷登話題人物十大 黃澤林榮登榜首

Google香港今日（6日）公布2025年度搜尋榜，港人去年所關注的本地及國際話題人物，包括政壇人物、體壇精英、網絡創作者、新聞事件主角。在「Google 香港 2025 年度熱搜本地話題人物」中，於國際賽事屢創佳績的香港網球新星黃澤林登上榜首，而政界人物方面，新任旅遊界立法會議員、「微笑劍后」江旻憓位列第五，因參選港姐而引發討論的民建聯西貢區議員莊雅婷則排名第八。

江旻憓以馬會「賽馬旅遊」經驗回應業界質疑

江旻憓在2024年巴黎奧運獲得金牌後退役，隨即加入馬會出任對外事務助理經理。她去年宣布參選立法會旅遊界功能界別議席，隨即成為社會焦點，其業界經驗一度受質疑。江旻憓回覆選舉主任闡述與旅遊界關係時表示，任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目工作，被納入《香港旅遊發展藍圖2.0》核心戰略，成功把沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體，為香港旅遊業開拓新的發展方向。

江旻憓：以「追落後」心態彌補經驗不足

江旻憓在選舉期間暫停馬會職務，全力投入選舉工作。其後她在旅遊界選舉論壇中承認自己業界經驗不足，但會以比賽「落後追上」的心態，保衛並傳承前輩的開拓與奮鬥精神，並以運動員的拚搏精神，推動香港旅遊發展。她最終以131票當選，並於今年1月1日正式上任。

莊雅婷參選港姐引爭議 翌日退選

另一位上榜的政界人士莊雅婷，為現屆區議會最年輕議員。她去年6月報名參加香港小姐競選並進入首輪面試，事件迅速引起公眾關注，期間更被問及議員助理陪同參選，是否涉及公帑運用問題。當時民政及青年事務局局長麥美娟曾表示，從新聞得悉莊雅婷參選港姐，強調所有區議員不論職業、背景或界別，均須遵守履職指引。莊雅婷所屬政黨民建聯主席陳克勤表示，區議員是一份非常嚴肅及要好好履行職務的工作，故政黨要求莊雅婷履職盡責。

在報名翌日，莊雅婷以選美「非所有人能接受」及擔心「影響市民對區議會的觀感」為由宣布退選。麥美娟對此表示，樂見區議員以服務市民為優先，冀做好紮實的地區工作，得到社會認同。

