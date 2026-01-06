大棋盤︱雙料議員難兼顧？ 學做「時間管理大師」不容易

新一屆立法會上任，有14名身兼區議員的「雙料議員」，到底未來兩者工作會否互相影響，值得關注。《星島》翻查去年區議會數據，發現多名新當選立法會的區議員，本身皆屬較「勤力」者，不少人出席率更達百分百，但隨着躋身立法會更大舞台，也要學習如何成為「時間管理大師」。

區議會出席率不得低於八成

雙料議員在舊時代相當普遍，但近年立法會議員和區議員越來越專職化，政治要求增加，有各自的《立法會議員守則》和《履職監察制度》須遵守。例如區議會出席率不得低於八成（有合理理由缺席者不計算在基數），立法會雖無硬性規定出席率，但所有出席數字皆可公開查閱，議員亦要在工作報告內交代。

劉業強因行會、立法會工作安排 缺席區會3會議

2023年區選，一眾時任立法會議員均沒有參選，被要求「減磅」以專注立法會，因此過去兩年除了本身是當然區議員的鄉議局主席劉業強，以及打鼓嶺鄉事陳月明外，沒有其他立法會議員同時兼任區議員。不過區議會始終是政治人物「向上流動」的重要階梯，去年12月的立法會選舉，便有多達三分一參選人（49人）是區議員。

有建制中人認為，立法會憲制地位較高，區議員參選立法會是「更上一層樓」，立會議員參選區會則多屬「搵多份副業」，兩者性質不同，若不讓區議員參選立法會並不合理。區議會明年底改選，多名議員稱言之尚早，難言會否讓立法會議員爭取連任區會。

劉業強是目前唯一兼任行會、立法會、區議會的「三料議員」，他在去年屯門區議會，16次須出席的會議中有3次缺席，屬同區次數最多。劉業強辦公室回覆指，3次缺席的會議中，有一次是因為8月出席行會特別會議，另外兩次是出席第八屆立法會候任議員簡介會，全數獲區議會批准告假。

劉業強認為，不論是行會、立法會抑或區議會，都有一套完善工作機制和時間管理安排，確保議員們能合理分配時間，履職盡責。他選擇加入各委員會時，會視乎專長、議題、時間分配等，認為公職之間可「相互促進、配合」，「雖然偶有突發會議或活動，與恆常會議撞期，但會根據緩急輕重作決定。」

身兼觀塘區議員的立法會新丁張培剛則指，兩年前曾向觀塘選民承諾，會做一位「搵得到」的區議員，躋身立會後亦不會改變。至於會否調整在兩級議會的參與度，他稱有待研究，強調會協調好時間。

其實在新制度下，若區議員有合理理由缺席區議會會議並獲同意，包括出席立法會會議或活動，其出席率不受影響，換言之，雙料議員不會因為難以分身開會而影響出席率。

有政圈中人指，劉業強本身是當然區議員，3項議會工作互相影響屬無可奈何，但其他人既然成功晉身立法會，這兩年「過渡期」後，區議會工作交棒予新人也是合理選擇。不過萬一卸下區議員身份，之後又無法連任立法會，便形同「雙失」，這也是雙料議員面對的「風險」之一。

聶風