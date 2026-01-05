區議員出席率｜大埔區議會「零缺席」冠全港 前年多次缺席者去年「有進步」

完善選制後的區議會上任兩年，當局設立《區議員履職監察制度指引》，規定區議員每年區議會會議出席率不得低於八成，而有合理理由獲批的缺席不會被計算在出席率統計的基數內。全港18區區議員最新的出席紀錄日前出爐，《星島頭條》翻查數字，以區議會計，大埔區議會全體區議員及其他增選委員出現「零缺席」，出勤率成18區區議會當中最高。

4區議員出勤大幅改善 2025年接近「全勤」

《星島頭條》翻查全港18區區議員或增選委員的2024年出席會議紀錄，不少缺席會議的議員均有請假，當中元朗的文祿星應出席20次委員會或工作小組會議，但缺席9次，佔近一半；西貢區議員邱少雄在17次會議中缺席8次；新民黨沙田區議員羅伊琳則在23次會議中缺席7次；東區區議員陳杏在18次會議中缺席5次。但到2025年，4人皆有大幅改善，文祿星、邱少雄、羅伊琳3人皆「全勤」，只有陳杏在22次會議中缺席1次。

多名雙料議員「全勤」 包括票后方國珊

不過仍有部分區議員出現缺席較多的情況，包括沙田區議員郭宣彤在27次會議中缺席6次、自由黨灣仔區議員林偉文在19次會議中缺席3次、工聯會葵青區議員劉美璐在27次會議中缺席3次。

另外，新一屆立法會有多名議員為雙料議員，不少議員2025年皆「全勤」，包括西貢區議員「票后」方國珊以及南區區議員、自由黨飲食界梁進；觀塘區議員洪錦鉉、張培剛皆為「零缺席」。兩名油尖旺區議員，包括民建聯葉傲冬、經民聯鄧銘心兩人則缺席1次會議。唯一一名「三料議員」、身兼行會成員、立法會議員及區議員的劉業強，16次會議中缺席3次。

《區議員履職監察制度指引》列明，區議員每年出席會議的出席率不低於八成，而計算出席率時，如區議員有合理理由並獲批缺席會議，其未能出席的會議數目將不會被計算在出席率統計的基數內。而區議會只會同意議員因身體不適、代表其所屬區議會出席會議/活動或區議會認為合理的其他理由而缺席，例如分娩、侍產、因履行法例要求的公民責任、嚴重疾病或受傷、出席立法會或由國家或政府委任的諮詢組織或機構的會議或活動等。

記者：黃子龍