鄧炳強介紹70年代「短褲」警察制服 「腳鯭、飛碟」係乜嘢？︱Kelly Online
更新時間：15:11 2026-01-04 HKT
「油蔴地警署光影之旅」展覽近日開幕，吸引大批市民、旅客參觀。保安局局長鄧炳強今日（4日）在社交媒體發布影片，指「紀律部隊博物館」限定展覽亦展出不少警隊昔日物品。他在影片中親自介紹幾件極具代表性的警隊舊物，讓公眾了解它們背後的故事。
影片中，鄧炳強首先介紹了一套1970年代男警制服，該制服自1973年起採用，以草綠色的短袖上衣及同色短褲，配以俗稱「腳鯭」的黑色腳綁，形容「高瘦身材着上身係好好睇」。鄧炳強指，這套「短褲警服」在1977年改為長褲設計，並一直沿用至2004年。
鄧炳強指，另一件引起關注的展品是1950至1960年代使用的防暴頭盔，由於其獨特的外型，當時被俗稱為「飛碟」。此外，他還展示一部1940年代的磁石式手搖電話機，是當年赤柱警署與監獄之間保持緊急通訊的熱線。
鄧炳強FB影片截圖
