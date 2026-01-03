Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉｜當局宣布緊急狀態動員國防軍 內政部長走上街頭呼籲民眾冷靜

政情
更新時間：16:54 2026-01-03 HKT
發佈時間：16:54 2026-01-03 HKT

委內瑞拉與美國的緊張局勢不斷升級之際，委內瑞拉首都加拉加斯周六（3日）凌晨傳出爆炸巨響，濃煙滾滾升起。多個外媒採訪團隊目擊爆炸。委內瑞拉表示，拒絕接受美國的「軍事侵略」。當局聲明稱，米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也發生了襲擊事件，促使總統馬杜羅（Nicolas Maduro）宣布國家進入緊急狀態並動員國防軍。

內政部長街頭呼籲民眾冷靜 

據CCTV國際時訊，美軍空襲後，當地時間1月3日清晨6點多，委內瑞拉內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）身穿防彈衣在首都加拉加斯街頭發表講話，請求人民保持冷靜、鎮定，不要陷入絕望，要相信委內瑞拉領導層，相信委內瑞拉軍政領導人，不要讓敵人有機可乘。

卡韋略表示，國際社會、特別是國際組織需要就此次襲擊發出聲音，否則就只能證明其與美國相勾結。據悉，委內瑞拉常駐聯合國代表團已請求安理會輪值主席緊急召開會議。

委內瑞拉政府在聲明中表示，這次攻擊的目的是讓美國奪取該國的石油和礦產資源。聲明補充指，美國「不會得逞」（will not succeed），無法奪取資源。形容事件違反聯合國憲章，特別是尊重各國主權和各國平等，以及禁止使用武力的憲章第一及二條。

聲明重申事件威脅包括拉丁美洲及加勒比海地區在內的國際和平及穩定，令數以百萬計民眾的性命面臨嚴重風險。委內瑞拉政府呼籲所有社會及政治力量啟用動員計劃，總統馬杜羅已宣布全國進入緊急狀態，強調美國奪取資源的計劃不會成功。

根據路透社報道，目擊者和社群媒體上流傳的圖片顯示，從凌晨2點左右開始，首都加拉加斯上空出現爆炸、飛機和滾滾黑煙。有目擊者稱，靠近一個主要軍事基地的南部地區出現停電。

路透社報道稱，美國總統特朗普曾多次承諾在委內瑞拉進行地面軍事行動，他沒有公開詳細說明目標，但私下曾向馬杜羅施壓，要求下台。特朗普周一（29日）表示，馬杜羅下台是「明智之舉」。

