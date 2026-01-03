羅淑佩樂與江旻憓交流 相信能為新政策制定提供較新見解

本港積極發展盛事經濟，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（3日）在電視節目表示，「盛事經濟」對香港發展極為有利，今年會繼續推廣盛事經濟，指盛事的參與人數多、經濟效益大；續指旅客必須在盛事舉行期間到港，促使旅客即時專程訪港。對於新就任的旅遊界立法會議員江旻憓，羅淑佩指曾與她交流，亦相信當政府在未來要制定新政策時，她可提供較新的見解。

羅淑佩表示，「盛事經濟」對香港發展極為有利，不僅能吸引大量旅客帶來直接經濟收益，更能創造獨特魅力，並舉周深跨年演唱會為例，稱會令旅客感受到「你必須而家就嚟，你必須今日就嚟」，形容「蘇州過後就無艇搭」，促使旅客即時專程訪港。旅客亦會為個別盛事，特意設計行程，來港多玩數天。

羅淑佩指出，2025年每月均有重點盛事項目。目前已規劃的活動包括：1月的香港網球公開賽、馬術比賽、冰球賽及韓團演唱會；2月的農曆新年慶祝活動，主打花車；3月的藝術三月及LIV Golf高爾夫球賽；以及4月的香港國際七人欖球賽等。此外，旅發局正積極開拓高消費旅遊市場，為高端客戶度身訂造獨特的旅遊產品，如賽馬旅遊和遊艇旅遊，以吸引他們在港進行更高額消費。

7月主辦劍擊世界賽 為亞運「以壯行色」

被問及如何保持去年全運的體育風氣。羅淑佩表示將繼續支持香港運動員發展，期望藉著香港運動員在全運會等大型賽事取得的佳績，將體育熱潮延續至即將舉行的名古屋亞運會。康文署已為手球隊等隊伍安排更多訓練場地及時數，並會持續加大對體育學院精英運動員的支援。她續指，對香港辦賽能力信心增加，透露將於今年7月主辦劍擊世界賽，相信能為本地劍擊隊在亞運前「以壯行色」，增加奪冠氣魄。

新一屆立法會議員已經上任，被問及有否與旅遊界議員、曾任職馬會的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓交流，羅淑佩表示在江旻憓擔任運動員時期，雙方就曾見面，並在她就任議員後也有交流。

對於江旻憓建議「油蔴地警署光影之旅」為旅客預留部分即日票，羅淑佩回應指，展覽環境較窄，每團名額20人，若再增加參觀人數，擔心會較擠迫，會考慮如何處理。強調非常樂意與江旻憓交流，相信當政府在未來要制定新政策時，她可提供較新的見解，亦期待與其他議員有更多討論及交流。