高官任命︱駐粵經貿辦主任蘇惠思任北都統籌辦事處主任 1.5履新

政情
更新時間：16:26 2026-01-02 HKT
發佈時間：16:26 2026-01-02 HKT

政府今日（1月2日）宣布，現任駐粵經貿辦主任蘇惠思，將於2026年1月5日出任北部都會區統籌辦事處主任。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，蘇惠思為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心她在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

蘇惠思1996年7月加入政務職系，2024年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務科、前政制事務局、前資訊科技及廣播局、民政事務總署、財經事務及庫務局、教育局及行政長官辦公室。她於2016年7月至2017年9月出任前運輸及房屋局首席助理秘書長（運輸），於2017年9月至2022年11月出任民航處副處長，並從2022年12月起出任駐粵經貿辦主任。

原北都統籌辦主任丘卓恒去年11月升任運輸及物流局常任秘書長，其職位懸空1個多月，終覓得新人選。

蘇惠思將出任北部都會區統籌辦事處主任。
